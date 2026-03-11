Slovenska influencerica vratila se evakuacijskim letom iz Dubaija pa priznala: "U Sloveniji sam zbog ekstenzija i trepavica"

Nakon pogoršanja sigurnosne situacije na Bliskom istoku dio slovenskih državljana još uvijek pokušava napustiti regiju, dok su mnogi već vraćeni kući evakuacijskim letovima. Međutim, u Sloveniji je posljednjih dana veliku raspravu izazvao video jedne influencerice koja se u zemlju vratila upravo takvim letom, a potom najavila da se u Dubai vraća već nakon dva dana.

Prema dostupnim podacima, devet evakuacijskih letova dosad je vratilo u Sloveniju ukupno 912 građana koji su se nalazili u rizičnom području, među njima i nekoliko poznatih osoba s društvenih mreža.

U videu objavljenom na društvenim mrežama influencerica je objasnila da se trenutačno nalazi u Sloveniji, gdje je došla samo nakratko.

"Nisam u Dubaiju, u Sloveniji sam, pa da vas malo uvedem. Nisam puno objavljivala jer sam doslovno stigla u subotu i već se sutra vraćam", rekla je u videu.

Kako se navodi, u Sloveniju je stigla jednim od letova koje je organizirala država kako bi iz kriznog područja izvukla svoje građane.

Bivši voditelj konzularne službe u slovenskom Ministarstvu vanjskih poslova Andrej Šter rekao je da je isprva mislio da je video šala ili čak generiran umjetnom inteligencijom, budući da evakuacijski letovi nisu namijenjeni kratkim boravcima u Sloveniji.

"Ovo nije bio luksuzni let na kojem svatko može protegnuti noge i naručiti piće po želji. Ljudi su bili u tim avionima jer su željeli pobjeći od raketa i bombi koje su padale", rekao je Šter.

Posebno je iznenadio razlog koji je influencerica navela za dolazak u Sloveniju.

"Uspjeli smo doći ovdje na dva dana jer smo oboje imali neke stvari koje smo morali obaviti. Jedna od tih stvari za mene bila je da sam mogla staviti nove ekstenzije za kosu, tako da mi je sada kosa svježa. Ta situacija tamo, pretpostavljam, još uvijek traje. Uspjeli smo doći tim slovenskim avionom", rekla je u videu.

Šter smatra da je takvo ponašanje neprimjereno s obzirom na situaciju.

"Čudno je to za nekoga tko navodno živi u tom dijelu svijeta, a ovakve izjave zvuče kao omalovažavanje onih koji su doista bježali od problema i opasnosti", rekao je.

Influencerica je nastavila odgovarati na komentare pratitelja, među ostalim tvrdeći da je Dubai siguran i da mediji pretjeruju u opisima sigurnosne situacije.

Šter je na to reagirao oštro, rekavši da je riječ o zemljama koje su dugo održavale dojam stabilnosti.

U jednom od videa influencerica je dodatno objasnila što je radila tijekom kratkog boravka u Sloveniji, piše 24ur.

"Ovdje sam dva dana. Uspjela sam obaviti neke stvari – otišla sam na ekstenzije, bila sam i na trepavicama jer je moja prijateljica počela raditi trepavice, pa sam opet stavila umjetne. Sutra se vraćamo i jedva čekam", rekla je.

Slovensko Ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da im je prioritet što prije na sigurno dovesti slovenske građane koji se nalaze u kriznim područjima, dok su daljnje odluke o putovanjima u potpunosti na pojedincima.