FOTO Mučne scene u glavnom gradu: Nasilje na ulicama zbog kontroverznih reformi

Tisuće prosvjednika okupiralo je glavni grad Argentine, Buenos Aires. Ljudi su se okupili kako bi prosvjedovali protiv zakona o radu koje želi uvesti predsjednik Argentine, Javier Milei.
Milei uvodi reforme kojima bi ugovori o radu bili fleksibilniji, ograničio bi pravo na štrajk i pojeftinio otpuštanje radnika. Predsjednik smatra kako zakoni o radu u Argentini imaju previše restrikcija i samim time poslodavci ne zapošljavaju radnike službeno, nego se odluče za opciju rada "na crno".
Trenutno u Argentini gotovo 40 posto radnika nema formalne ugovore o radu. Međutim, sindikati kažu da te reforme potkopavaju radnička prava, piše BA Times.
Prosvjedi u Argentini su tekli mirno sve dok se dio prosvjednika nije odlučio odvojiti od skupine kako bi bacali kamenje i slično na zgradu Kongresa u središtu Buenos Airesa. Nakon toga, policija je bacila suzavac na grupu prosvjednika.
Ovaj zakonski prijedlog, koji Milei nastoji progurati po ubrzanom postupku tijekom izvanrednih sjednica Kongresa, tek je posljednji u nizu radikalnih reformi koje provodi ovaj samoprozvani anarhokapitalist, to jest on pokušava maksimalno smanjiti državu.
Otkako je došao na vlast krajem 2023., Milei je već podijelio desetke tisuća otkaza u državnim službama. Sada novim zakonom želi smanjiti otpremnine, dopustiti da se dio plaće isplaćuje u robi umjesto u novcu te skratiti godišnje odmore. Najveći argentinski sindikat (CGT) ove mjere naziva korakom unatrag.