Dosadašnja ministrica vanjskih poslova Liz Truss bit će nova britanska premijerka, koja sjeda u užareni stolac bivšeg premijera Borisa Johsona dok se zemlja bori sa sve većom krizom vrtoglavog rasta troškova života.

Mnistrica vanjskih poslova Liz Truss i njezin suparnik, bivši ministar financija Rishi Sunak proveli su ljeto prikupljajući podršku među članovima Konzervativne stranke, koji su na današnjem glasanju donijeli konačnu odluku.



Truss je osvojila 81.326 glasova u usporedbi sa Sunakovim udjelom od 60.399 glasova, a izlaznost je bila 82,6 posto.



U svojem govoru nakon proglašenja rezultata Truss je ponovila da je bila riječ o ''najduljem razgovoru za posao u povijesti'' te je zahvalila stranci i protukandidatima.



Borisu Johnsonu zahvalila je zbog suprotstavljanja Vladimiru Putinu, dovršetku Brexita, osiguravanju cjepiva protiv bolesti COVID-19 te na slamanju Jeremyja Corbyna.



Truss je opetovala da će ispuniti svoja obećanja glasačima, rekavši da torijevska stranka mora pokazati da može ispuniti svoje obaveze u sljedeće dvije godine.

Istaknula je da ima "hrabar plan" za smanjenje poreza i rast gospodarstva Ujedinjenog Kraljevstva, a kada je riječ o rastu cijena energije, poručila je da će se baviti ne samo računima, već i dugoročnim problemima opskrbe.

I am honoured to be elected Leader of the Conservative Party.



Thank you for putting your trust in me to lead and deliver for our great country.



I will take bold action to get all of us through these tough times, grow our economy, and unleash the United Kingdom’s potential. pic.twitter.com/xCGGTJzjqb