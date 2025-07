U stavu američkog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa došlo je, kako se čini, do promjene u stavu prema Rusiji, a u pozadini se, između ostalog, navodno krije i neočekivani saveznik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Bijeloj kući.

Dok je Trump ovoga tjedna odlučivao o isporuci projektila Patriot Kijevu, jedna ga je osoba podsjećala na žrtve ruskih zračnih napada na Ukrajinu.

Volodimir Zelenski Foto: Afp

"Dolazim kući i kažem prvoj dami: 'Danas sam razgovarao s Vladimirom, imali smo divan razgovor.' A ona odgovara: 'O, stvarno? Još jedan grad je upravo pogođen''', ispričao je Trump u Ovalnom uredu u ponedjeljak poslijepodne, piše Independent.

Donald Trump i Vladimir Putin Foto: Afp

Iza Željezne zavjese

Prva dama, Melania Trump, rođena je 1970. iza Željezne zavjese i odrasla je u bivšoj Jugoslaviji. Osim što hvali Ronalda Reagana zbog sudjelovanja u okončanju Hladnog rata, razgovara sa sinom Barronom na slovenskom jeziku, a oboje još uvijek posjeduju putovnice Europske unije.

Prema Mary Jordan, nagrađivanoj novinarki i autorici knjige "Njezina vještina pregovaranja: Neispričana priča o Melaniji Trump" ("The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump"), Melanijin utjecaj nije iznenađenje za one koji je dobro poznaju.

Melania Trump Foto: Afp

Podrška Ukrajini

"Njezina naklonost prema Ukrajini uopće nije iznenađujuća s obzirom na to da je odrasla u bivšoj Jugoslaviji, zemlji koja nikada nije gajila simpatije prema Rusiji", izjavila je za The Times i dodala: "Ima više iskustva od drugih ljudi u kabinetu koji pokušavaju prenijeti svoju poruku."

Jordan je dodala da je Melania dobro informirana o europskoj politici jer njezin otac Viktor Knavs (81) često putuje u Sloveniju, zemlju u kojoj je odrasla: "Njezina domovina potpuno podržava Ukrajinu, a tamošnji su ljudi zgroženi time što SAD odjednom više ne naoružava Ukrajinu."

Melania i Donald Trump u Bijeloj kući Foto: Afp

"Molim vas, ako možete..."

Kad je Rusija napala Ukrajinu u veljači 2022. godine, Trump je Putina opisao kao pametnog i genijalnog dok je Melania rekla za rat da je srceparajuć i strašan.

"Srceparajuće je i strašno gledati nevine ljude kako pate. Moje misli i molitve su uz ukrajinski narod. Molim vas, ako možete, donirajte Međunarodnom Crvenom križu kako biste im pomogli", objavila je ranije Melania.