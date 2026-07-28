Očajnički potez! Zatvorenici zašili usne: Šokantnim potezom žele zaustaviti jedno

Dio zatvorenika u najvećem iranskom zatvoru zašio je usne u znak prosvjeda protiv sve većeg broja pogubljenja.

U masovnom štrajku glađu sudjeluje najmanje 1.500 zatvorneika osuđenih na smrtnu kaznu, a organizacije za zaštitu ljudskih prava upozoravaju da se stanje u zemlji ubrzano pogoršava.

Štrajk u zatvoru Ghezel Hesar, u blizini Teherana, traje već dva tjedna. Prema navodima iranskih organizacija za zaštitu ljudskih prava, počeo je nakon što je šest muškaraca osuđenih zbog kaznenih djela povezanih s drogom premješteno u samice uoči mogućeg pogubljenja.

Na videosnimkama koje su objavile organizacije sa sjedištem u inozemstvu vide se zatvorenici kako sjede u zatvorskom hodniku s transparentima "Ne pogubljenjima" i uzvikuju: "Budite naš glas."

کلیپ دیگری از دوازدهمین روز اعتصاب غذای زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار؛ گزارش‌ها از وخامت وضعیت جسمانی اعتصاب‌کنندگان و محرومیت از رسیدگی پزشکی



همزمان با دوازدهمین روز #اعتصاب_غذای_زندانیان واحد ۲ #زندان_قزل‌حصار #کرج، #اعتصاب‌کنندگان به دلیل ادامه #اعتصاب_غذا با ضعف شدید جسمانی… pic.twitter.com/d2GFlR5LLg — کانون حقوق بشر ایران (@iranhrs99) July 24, 2026

Na jednoj snimci zatvorenik objašnjava da će zašiti usne jer ni šest dana nakon početka štrajka glađu nitko iz uprave zatvora nije odgovorio na njihov prosvjed. Zatim se vidi kako mu drugi zatvorenik iglom i koncem zašiva usne. Na drugoj snimci jedan od zatvorenika traži hitnu liječničku pomoć za osobe čije se zdravstveno stanje pogoršava. Tvrdi da čuvari odbijaju otvoriti vrata kako bi ih odveli u zatvorsku ambulantu, prenosi Guardian.

Prosvjed je dio šire kampanje protiv smrtne kazne koju su zatvorenici pokrenuli početkom 2024. godine. Akcije su se od tada proširile na više iranskih zatvora, dok broj pogubljenja nastavlja rasti.

Prema podacima organizacije Iran Human Rights sa sjedištem u Oslu, ove su godine u Iranu pogubljene najmanje 424 osobe, dok ih još stotine čekaju izvršenje smrtne kazne. Većina pogubljenih osuđena je zbog kaznenih djela povezanih s drogom.

U utorak su pogubljena i dvojica muškaraca osuđenih za "rat protiv Boga" zbog smrti dvojice policajaca tijekom protuvladinih prosvjeda. Ove godine pogubljeno je i 26 osoba povezanih s tim prosvjedima.

Direktor organizacije Iran Human Rights Mahmood Amiry-Moghaddam upozorio je da su osobe osuđene na smrt zbog kaznenih djela povezanih s drogom među najranjivijim zatvorenicima u zemlji.

Prošle godine, kaže, zbog takvih je optužbi pogubljeno najmanje 795 osoba, a međunarodna zajednica na to je gotovo u potpunosti prešutjela. Dodao je da zatvorenici u Ghezel Hesaru ovim prosvjedom riskiraju vlastite živote jer vlasti njihove smrtne kazne mogu izvršiti u bilo kojem trenutku.

Amnesty International upozorava da iranski revolucionarni sudovi, koji odlučuju u predmetima povezanim s nacionalnom sigurnošću i drogom, nisu neovisni te redovito izriču stroge kazne, uključujući smrtnu, nakon postupaka koji ne zadovoljavaju osnovne standarde pravičnog suđenja.

Jedan od zatvorenika osuđenih na smrt poručio je da su mnogi završili u kriminalu zbog siromaštva i borbe za osnovne životne potrebe te da iskreno žale zbog svojih postupaka. Upitao je zašto bi netko zbog prve pogreške trebao izgubiti život.

Sličan štrajk glađu održan je i u listopadu prošle godine, kada je više od 1.500 zatvorenika šest dana odbijalo hranu. Tada su ih, nakon velikog pritiska, posjetili predstavnici vlasti, no aktivisti tvrde da se uvjeti u zatvoru od tada nisu promijenili.

Odvjetnik za ljudska prava Moein Khazaeli rekao je da se smrtne kazne i dalje izriču nakon nepravednih suđenja. Tvrdi da mnogi optuženici nemaju pristup odvjetniku ni stvarnu mogućnost obrane, dok se pojedine optužnice, prema njegovim riječima, temelje na izmišljenim optužbama protiv pripadnika etničkih manjina i siromašnih osoba.

Organizacije za ljudska prava upozoravaju i da su mnoge smrtne presude protiv političkih zatvorenika i sudionika protuvladinih prosvjeda donesene na temelju priznanja iznuđenih mučenjem.

U međuvremenu su se ispred zatvora okupile i obitelji osuđenika kako bi pružile podršku svojim bližnjima. Prema tvrdnjama izvora iz Irana, sigurnosne snage nasilno su rastjerale njihov prosvjed.