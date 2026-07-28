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Očajnički potez! Zatvorenici zašili usne: Šokantnim potezom žele zaustaviti jedno

PišeI. B., 28. srpnja 2026. @ 16:15 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Masovni štrajk glađu u najvećem iranskom zatvoru prerastao je u očajnički prosvjed.
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Očajnički potez! Zatvorenici zašili usne: Šokantnim potezom žele zaustaviti jedno
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