Gori jug Europe! Evakuirane tisuće ljudi, Grčkom se širi otrovni dim: "Morate nam pomoći"

Nakon toplinskog vala koji je odnio tisuće života, južnom Europom bjesne šmski požari.

Deseci tisuća ljudi prisiljene su na evakuaciju iz svojih domova, a stotine vatrogasaca bore se s požarima koji su već uništili više od 190 četvornih kilometara zemlje diljem Portugala, Španjolske, Francuske i Grčke.

"Morate nam pomoći"

U jugozapadnoj Francuskoj, u blizini grada Perpignana, 700 vatrogasaca uz potporu specijalnih zrakoplova borilo se s stavljanjem pod kontrolu ogromnog požara koji se širio teško dostupnim udaljenim područjem, a evakuirano je više od 10.000 lokalnih stanovnika.

Lokalne vlasti priopćile su da se požar, rasplamsan vjetrom, intenzivnom vrućinom i iznimno suhim zrakom, gotovo utrostručio od nedjelje ujutro, progutavši 46 četvornih kilometara i ozlijedivši vatrogasca i jednog stanovnika, piše Euronews.

"Vatra je došla na 300 metara od kuća. Bili smo zapanjeni koliko se brzo proširila, bilo je vrtoglavo, na granici panike", rekao je Patrice, 53-godišnji stanovnik sela Trevillach.

"Dim smo počeli vidjeti oko 22:30, a onda se sve više približavao. Netko iz gradske vijećnice pokucao je na naša vrata oko 1 ujutro kako bi nam rekao da odemo", rekla je 30-godišnja Charlotte Pignol, koja je bila među prvima evakuirana iz svog doma rano u nedjelju.

Požar u Francuskoj Foto: Afp

S obzirom na to da će se temperature u nadolazećim danima penjati i do 40°C, vlasti su izrazile zabrinutost da je godišnja ljetna sezona šumskih požara započela mjesec dana ranije.

"Klimatske promjene su stigle, živimo posljedice, a tek je početak srpnja", rekao je pukovnik francuske vatrogasne službe Eric Belgioino apelirajući na ljude u blizini požara u Pirinejima da poduzmu mjere opreza kako bi izbjegli izbijanje požara.

"Sezona će biti duga za vojnike koji se bore s požarima. Morate nam pomoći", preklinjao je.

🔥 HORS DE CONTRÔLE : La bataille du feu est devenue "une guerre", annonce le Préfet.

Le gigantesque incendie dans les Pyrénées-Orientales a déjà parcouru plus de 4600 hectares, forçant l'évacuation de 10.000 personnes de 26 communes dans le massif des Apres et n'est toujours pas… pic.twitter.com/QmNl6EmvZJ — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 6, 2026

Otrovni oblak

U Grčkoj je plamen izazvan šumskim požarom zahvatio dvije tvornice u Solunu na sjeveru zemlje tijekom vikenda, prisiljavajući vlasti na evakuaciju okolnog područja i upozorenje kućanstvima da drže prozore zatvorene zbog otrovnog dima iz postrojenja za recikliranje koje je zahvatio požar.

Raging inferno! - Firefighters battle wind-driven wildfire as families flee Thessaloniki suburbs, Greece



Several businesses were damaged and a facility housing 157 people with special needs was evacuated.



Authorities arrested a 76-year-old man on suspicion of starting the fire. pic.twitter.com/V7Z6ZLpJv8 — Viory Video (@vioryvideo) July 5, 2026

Veliki požar izbio je u nedjelju poslijepodne i na području zapadno od Atene. Vatrogasna postrojba poslala je 210 vatrogasaca, uz podršku volontera, specijaliziranih timova i 29 zrakoplova, uključujući kanadere i helikoptere, kako bi se borili s požarom koji je harao borovom šumom u području Mandre. Posade su se žurile obuzdati požar prije sumraka, kada prestaju operacije gašenja požara iz zraka.

Španjolska u plamenu

U Španjolskoj je u požaru u blizini sjeveroistočne obale Costa Brave u dva dana izgorjelo više od 2200 hektara, a vatrogasci su rekli da će im napore zakomplicirati porast temperature i mnoga žarišta dima unutar perimetra požara.

Požar u Španjolskoj Foto: Afp

Međunarodna pojačanja poslana su u Portugal

U Portugalu su hitne službe izjavile da su stavile pod kontrolu 80 posto šumskog požara koji je uništio oko 13.000 hektara šuma i grmlja na sjeveru zemlje, gdje veliki požar gori već više od tri dana.

Civilna zaštita i humanitarna pomoć EU-a potvrdili su da je Španjolska u petak u Portugal poslala 120 vatrogasaca i 45 vozila, uz tri protupožarna zrakoplova iz Italije i Španjolske.

Tour de France

U Francuskoj su dužnosnici objavili da će se treća etapa biciklističke utrke Tour de France kroz Pirineje u ponedjeljak održati bez gledatelja koji inače prate rute natjecanja.

Etapa, na kojoj će u ponedjeljak biciklisti voziti iz Španjolske u Francusku, "bit će ograničena samo na prolaz vozača i vozila bitnih za organizaciju utrke" na francuskom teritoriju, rekao je novinarima regionalni župan Pierre Regnault de la Mothe.

"Molimo javnost da se ne približava ruti ili ciljnom području", rekao je.