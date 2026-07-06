Gori jug Europe! Evakuirane tisuće ljudi, Grčkom se širi otrovni dim: "Morate nam pomoći"

Nakon toplinskog vala koji je odnio tisuće života, južnom Europom bjesne šmski požari.
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Deseci tisuća ljudi prisiljene su na evakuaciju iz svojih domova, a stotine vatrogasaca bore se s požarima koji su već uništili više od 190 četvornih kilometara zemlje diljem Portugala, Španjolske, Francuske i Grčke.
"Morate nam pomoći"
U jugozapadnoj Francuskoj, u blizini grada Perpignana, 700 vatrogasaca uz potporu specijalnih zrakoplova borilo se s stavljanjem pod kontrolu ogromnog požara koji se širio teško dostupnim udaljenim područjem, a evakuirano je više od 10.000 lokalnih stanovnika.
Lokalne vlasti priopćile su da se požar, rasplamsan vjetrom, intenzivnom vrućinom i iznimno suhim zrakom, gotovo utrostručio od nedjelje ujutro, progutavši 46 četvornih kilometara i ozlijedivši vatrogasca i jednog stanovnika, piše Euronews.
"Vatra je došla na 300 metara od kuća. Bili smo zapanjeni koliko se brzo proširila, bilo je vrtoglavo, na granici panike", rekao je Patrice, 53-godišnji stanovnik sela Trevillach.
"Dim smo počeli vidjeti oko 22:30, a onda se sve više približavao. Netko iz gradske vijećnice pokucao je na naša vrata oko 1 ujutro kako bi nam rekao da odemo", rekla je 30-godišnja Charlotte Pignol, koja je bila među prvima evakuirana iz svog doma rano u nedjelju.
Požar u Francuskoj
Foto:
Afp
S obzirom na to da će se temperature u nadolazećim danima penjati i do 40°C, vlasti su izrazile zabrinutost da je godišnja ljetna sezona šumskih požara započela mjesec dana ranije.
"Klimatske promjene su stigle, živimo posljedice, a tek je početak srpnja", rekao je pukovnik francuske vatrogasne službe Eric Belgioino apelirajući na ljude u blizini požara u Pirinejima da poduzmu mjere opreza kako bi izbjegli izbijanje požara.
"Sezona će biti duga za vojnike koji se bore s požarima. Morate nam pomoći", preklinjao je.
Otrovni oblak
U Grčkoj je plamen izazvan šumskim požarom zahvatio dvije tvornice u Solunu na sjeveru zemlje tijekom vikenda, prisiljavajući vlasti na evakuaciju okolnog područja i upozorenje kućanstvima da drže prozore zatvorene zbog otrovnog dima iz postrojenja za recikliranje koje je zahvatio požar.
Veliki požar izbio je u nedjelju poslijepodne i na području zapadno od Atene. Vatrogasna postrojba poslala je 210 vatrogasaca, uz podršku volontera, specijaliziranih timova i 29 zrakoplova, uključujući kanadere i helikoptere, kako bi se borili s požarom koji je harao borovom šumom u području Mandre. Posade su se žurile obuzdati požar prije sumraka, kada prestaju operacije gašenja požara iz zraka.
Španjolska u plamenu
U Španjolskoj je u požaru u blizini sjeveroistočne obale Costa Brave u dva dana izgorjelo više od 2200 hektara, a vatrogasci su rekli da će im napore zakomplicirati porast temperature i mnoga žarišta dima unutar perimetra požara.
Požar u Španjolskoj
Foto:
Afp
Međunarodna pojačanja poslana su u Portugal
U Portugalu su hitne službe izjavile da su stavile pod kontrolu 80 posto šumskog požara koji je uništio oko 13.000 hektara šuma i grmlja na sjeveru zemlje, gdje veliki požar gori već više od tri dana.
Civilna zaštita i humanitarna pomoć EU-a potvrdili su da je Španjolska u petak u Portugal poslala 120 vatrogasaca i 45 vozila, uz tri protupožarna zrakoplova iz Italije i Španjolske.
Tour de France
U Francuskoj su dužnosnici objavili da će se treća etapa biciklističke utrke Tour de France kroz Pirineje u ponedjeljak održati bez gledatelja koji inače prate rute natjecanja.
Etapa, na kojoj će u ponedjeljak biciklisti voziti iz Španjolske u Francusku, "bit će ograničena samo na prolaz vozača i vozila bitnih za organizaciju utrke" na francuskom teritoriju, rekao je novinarima regionalni župan Pierre Regnault de la Mothe.
"Molimo javnost da se ne približava ruti ili ciljnom području", rekao je.