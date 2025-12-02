VIDEO Najopasniji ruski projektil Sotona II spektakularno eksplodirao nakon lansiranja! Pogledajte snimku

Ruska interkontinentalna balistička raketa Sotona II eksplodirala je u zraku i srušila se na tlo u još jednom neuspjelom probnom lansiranju. Hipersonična raketa sposobna za nuklearno oružje, nazvana "najsmrtonosnijim oružjem na svijetu", lansirana je s poligona Jasni u ruskoj Orenburškoj oblasti.

Samo nekoliko sekundi nakon polijetanja, Sarmat RS-28 skrenuo je s putanje ispuštajući trag crnog dima, prije nego što se zapaljena olupina strmoglavila na tlo. Raketa se skršila nedaleko od lansirne rampe izgorjevši u ogromnoj vatrenoj kugli, ispuštajući neobičan ljubičasti oblak dima u nebo.

Šteta na kozmodromu Plesetsk Foto: Afp

Tijekom prethodnog probnog lansiranja, projektil je eksplodirao na kozmodromu Plesetsk, 800 kilometara sjeverno od Moskve u rujnu 2024., ostavivši ogroman krater na mjestu lansiranja.

Unatoč tome, Vladimir Putin je prije nekoliko tjedana izrazio nadu da će Sarmat biti spreman sljedeće godine, rekavši: "Ove godine ćemo Sarmat podvrgnuti borbenim ispitivanjima, a sljedeće godine ćemo ga rasporediti na borbeno dežurstvo.“

Raketa je duga 35 metara, s navodnim dometom od oko 17.800 kilometara i lansirnom težinom većom od 208 tona, a dizajnirana je za isporuku nuklearnih bojevih glava na ciljeve u SAD-u i Europi.

💥 Russia: Putin's latest intercontinental ballistic missile RS-28 Sarmat (Satan II) failed spectacularly at the Yasnoe cosmodrome test site in Orenburg region. pic.twitter.com/B0fFROGHnv — Igor Sushko (@igorsushko) November 28, 2025

Vjačeslav Volodin, član ruskog Vijeća sigurnosti, prethodno je tvrdio da bi projektil mogao pogoditi Europski parlament u Strasbourgu za manje od četiri minute. Raspoređivanje rakete bilo je planirano za 2018. godinu, ali ponovljeni neuspjesi testiranja doveli su do njezine odgode, a do sada je samo jedan let sustava Sarmat ocijenjen kao djelomično uspješan.

Sarmat raketni sustav Foto: Afp

Defense Express, ukrajinska publikacija usmjerena na obranu i sigurnost, napisala je da isječci gotovo sigurno prikazuju Sotonu II zbog konfiguracije silosa na poligonu Jasni, hipergoličkog traga goriva i nedostatka najave lansiranja satelita ili vježbe strateških snaga.

Pavel Podvig, istraživač UN-a i direktor ruskog projekta nuklearnih snaga, rekao je za The Telegraph da se drugi projektili praktički mogu isključiti.

Sarmat raketni sustav Foto: Afp

"Ovdje logistički gledano postoje samo dvije mogućnosti. Jedna je starija raketa SS-18 ponekad poznata kao Sotona I ili ovaj novi Sarmat“, rekao je Podvig. "Sa starijom raketom mislim da je to malo vjerojatno jer ta raketa nije testirana od 2013.“

Nominalno mjesto za testiranje nove rakete premješteno je iz Plesecka, 800 kilometara sjeverno od Moskve, u zračnu bazu Dombarovski u blizini Jasnog nakon što je njezin silos uništen 2024. godine, rekao je Podvig.

Šteta na kozmodromu Plesetsk Foto: Afp

Satelitske snimke najnovijeg lansiranja pokazuju da je raketa pala nešto više od 800 metara od svog silosa i ostavila krater širine 70 metara, prema analitičarima.

Rusija će vjerojatno nastaviti testiranje rakete unatoč neuspjehu, rekao je Podvig.

"U širem smislu, definitivno postoji ideja da Rusiji treba ovakva velika, teška raketa koja može nositi mnogo bojevih glava i pomagala za probijanje kako bi se suprotstavila američkoj raketnoj obrani“, rekao je. "Dakle, to je svojevrsna politička izjava koliko i vojna sposobnost. Ako pogledate vojnu korisnost, Rusija će biti dobro i bez Sarmata, ali politička priroda programa je prilično značajna, pa će vjerojatno pokušati da ga ostvare.“

Novo rusko nuklearrno oružje (Foto: screenshot AP) Foto: screenshot AP

Etienne Marcuz, suradnik francuskog think tanka Zaklada za strateška istraživanja, rekao je: "Ovo bi bio peti neuspjeh zaredom za ovu stratešku raketu, predstavljenu kao nova vodeća perjanica ruskog nuklearnog odvraćanja. Čini se da njezin pandan s podmornice, Bulava (SLBM), nije u puno boljem stanju.“

Ruski ministar Šojgu u obilasku tvornice Sarmata Foto: Afp

"Upravo to nuklearno odvraćanje omogućuje Rusiji da se upusti u ono što se naziva 'agresivnim utočištem', odnosno da vodi agresivne ratove poput invazije na Ukrajinu, a istovremeno prijeti svim potencijalnim pristašama napadnute zemlje nuklearnom odmazdom."