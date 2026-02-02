Uznemirujući slučaj iz susjedstva: "Zvijer je čekala da me ubije. Krv je šiknula, rezao me po licu, bedrima"

"Tri godine davala sam mu srce na dlanu, a on je pokušavao unakaziti moje lice. Danas, kada pogledam svoje rane, nisu me toliko boljele posjekotine nožem, već spoznaja da sam pored sebe imala zvijer koja je čekala da me ubije."

Tako je svoju priču počela djevojka (23) iz Apatina u Srbiji koja je samo pukom srećom i nevjerojatnom hrabrošću izvukla živu glavu nakon što ju je partner, inače afganistanski državljanin, 23. siječnja u Voždovcu usred noći napao nožem.

Sve je, kaže, bilo u redu dok se nije začuo zvuk koji je pokrenuo lavinu bijesa.

"U 4 ujutro zazvonio mi je telefon, zvao me prijatelj. Taj običan, ljudski poziv probudio je nešto neljudsko u njemu. Počeo je vrištati, nazivati me pogrdnim imenima, a onda mu je u ruci bljesnuo nož skakavac", ispričala je za Telegraf.

"Osjetila sam oštar rez na obrazu. Krv je šiknula u trenutku. U tom mraku, dok sam pokušavala shvatiti što se događa, nije prestajao. Nekako sam ga uspjela odgurnuti, ali me nastavio rezati po bedrima. Borila sam se za goli život, doslovno rukama i nogama, dok me adrenalin sprječavao da se onesvijestim", kaže djevojka, koja je polugola i krvava istrčala na ulicu.

"Nisam znala kuda da bježim, samo sam htjela biti što dalje od tog stana. Srećom, naišao je taksi. Uletjela sam u vozilo, a taksist me odmah odvezao u Hitnu pomoć. Tamo su me zakrpali, a tamo me pronašla i policija. Sve sam im ispričala jer taj monstrum više nikome ne smije ovo učiniti", rekla je djevojka, koja je uputila apel drugim ženama koje se nalaze u sličnoj situaciji:

"Šutjela sam i mislila da ga poznajem, a zamalo sam završila u lijesu. Ne dopusti da te strah paralizira. Nasilnici su kukavice, a jaki su samo kad misle da ćeš šutjeti. Prijavi ga sada, prijavi prvu šamarčinu, prvu uvredu, prvu prijetnju. Ne čekaj sutra jer za neke djevojke sutra nikad ne dođe. Budi hrabra, spasi svoj život na vrijeme - svoju sam slobodu platila ožiljcima koje ću nositi do kraja života, ali barem sam živa!"