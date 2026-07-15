Užas u Beogradu: Muškarca nasmrt izbo roj osa

Tragedija se dogodila u utorak navečer jednom beogradskom naselju, gdje je 39-godišnji muškarac preminuo nakon što ga je napao roj osa.

Prema neslužbenim informacijama, muškarca N. M. u utorak navečer izbo je veliki broj osa po glavi i vratu. Ubrzo nakon brojnih uboda pozlilo mu je, zbog čega je hitno prevezen u Dom zdravlja.

Liječnici su odmah započeli s pružanjem pomoći i pokušali ga reanimirati, no unatoč svim naporima 39-godišnjak je preminuo.

Njegovo tijelo prevezeno je na Institut za sudsku medicinu, gdje će obdukcijom biti utvrđen točan uzrok smrti, piše Espreso.

Okolnosti tragedije zasad nisu službeno poznate, a nadležna tijela provode daljnje izvide.