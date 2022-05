Putin ima tjelohranitelje, kušače hrane, a svoje visoke ministre i savjetnike uvijek drži podalje od sebe. Britanski Daily Mail napravo je usporednu analizu ponašanja njemačkog führera Adolfa Hitlera i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Mikro-upravljanje svojom neuspjelom ofenzivom, vrhunski savjetnici na daljini i kušači hrane kako ne bi slučajno bio otrovan, isto to radio je i Adolf Hitler 1945., navodi za Daily Mail britanski profesor Mark Galeotti, koji je iz prve ruke istražio ludilo i paranoju unutar izoliranog bunkera Vladimira Putina.

Kaže kako Putin nikada nije volio putovati helikopterima pa je cestovna kolona od 18 vozila, u kojoj su bila i kola hitne pomoći i niz blistavih crnih limuzina sa zatamnjenim staklima, bila poznat prizor na putevima do Kremlja.

Otprilike 45 minuta prije nego što bi kolona prošla, cesta se zatvara. Ljudi iz osiguranja smješteni su na vratima svake stambene zgrade koja se nađe uz put. Ruski predsjednik oduvijek je imao visoko osiguranje, no danas u vrijeme svoje 'specijalne vojne operacije' u Ukrajini, Putin je paranoičniji nego ikad, navodi britanski dnevnik.

Više ne dolazi tako često u Kremlj i radije obavlja poslove iz svoje veličanstvene, žuto obojene vile sa stupovima na svom ljetnom imanju Novo-Ogaryovo, u ekskluzivnom predgrađu popularnom među rock zvijezdama i oligarsima zapadno od Moskve.

Visoki ministri, savjetnici i pomoćnici s kojima bi se nekada često konzultirao, rijetko mu dolaze i s njima komunicira na daljinu, kako kaže Galeotti kojeg ovakvo ponašanje podsjeća na posljednje dane Adolfa Hitlera, kada se protiv njega okrenuo rat kojeg je započeo.

Zajedničko im je i da oba odbijaju savjete i inzistiraju na vlastitom mikro-upravljanju vojnim manevrima, iako nemaju za to iskustva.

Putin komunicira putem video konferencija, jer mu to daje kontrolu nad onim što čuje, a što ne. Primjerice, prilikom nedavnog susreta s čelnicom Središnje banke Elvirom Nabiullinom, koja mu je objašnjavala utjecaj invazije na Ukrajinu na rusko gospodarstvo, Putin je jednostavno prekinuo razgovor.

Poznavatelji Kremlja, navodi Daily Mail, vjeruju da Putin veliki dio svog vremena provodi sam, razmišljajući o ratu i razmišljajući o strategiji na terenu. No, Putin nema apsolutno nikakvo značajno vojno iskustvo.

Kao mladić izbjegao je državnu službu jer je otišao na sveučilište gdje su studenti imali obuku za pričuvne časnike, koja se sastojala od "malo marširanja i par ljetnih vježbi", navodi se, pa je Putin diplomirao kao poručnik u topništvu. Nakon toga Putin se odmah pridružio tadašnjem KGB-u.

I Hitler je sudjelovao u Prvom svjetskom ratu, ali nije bio vojni genije, kaže novinar Galeotti. Nije bio ni Staljin. Obojica su svoju ulogu u Drugom svjetskom ratu započeli miješanjem u raspored svojih snaga, u Staljinovom slučaju s katastrofalnim posljedicama.

Razlog zašto je ruska vojna ofenziva pošla tako po zlu nije to što su njene snage beskorisne, već što su bile tako loše upravljane i za to je kriv Putin, navodi se. Bio je uvjeren da se Ukrajinci neće uspjeti oduprijeti, da će njegove 'specijalne operacije' biti gotove za nekoliko dana. Rekao je svojim generalima da im ne trebaju velike zalihe streljiva, a kao rezultat toga, planirana opsada glavnog grada Kijeva je napuštena, a Rusi su protjerani iz područja koja su zauzeli rano.

No, što god da se dogodi u Ukrajini, Putin će to proglasiti pobjedom, kaže Daily Mail, jer jer on to mora. Vrijeme mu ističe, u listopadu će imati 70 godina i očito je da loše. Priča se da bi mogao imati Parkinsonovu bolest, rak štitnjače ili rak krvi.

