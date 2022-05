Subota je 87. dan ruske invazije na Ukrajinu. Rusija je zabranila ulazak u zemlju za 963 Amerikanca, uključujući predsjednika Bidena. Najava zabrane putovanja dolazi nakon što je Biden potpisao paket podrške koji pruža gotovo 40 milijardi dolara ili 32 milijarde funti pomoći Ukrajini. Ruske snage nastavljaju sprječavati ljude da evakuiraju regiju Herson na teritorij pod kontrolom Ukrajine.

Rusija je uvela zabranu ulaska u zemlju za 963 Amerikanca, uključujući predsjednika Joea Bidena.

Britanija želi poslati moderno oružje Moldaviji kako bi je zaštitila od prijetnje ruske invazije.

Ruske snage nastavljaju sprječavati ljude da evakuiraju regiju Herson na teritorij pod kontrolom Ukrajine.

Ruska vojska priopćila je da je uništila veliku pošiljku zapadnog oružja u ukrajinskoj regiji Žitomir.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je službeni sporazum sa saveznicima kako bi osigurao rusku naknadu za štetu koju su njezine snage prouzročile tijekom rata.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

16:55 Talijanski ministar vanjskih poslova Luigi Di Maio kazao je kako je Italija razvila plan za postizanje mira u Ukrajini.

Prvi je cilj zaustavljanje borbi u nekim područjima, potom prekid vatre, pregovori o neutralnosti te, na poslijetku, mirovni sporazum. "Sada nam treba diplomatska protuofenziva", rekao je Di Maio za novine La Stampa, naglašavajući potrebu za usklađenim međunarodnim naporima. Plan koji su razvili diplomati i talijanska vlada predstavljen je pregovaračima grupe industrijskih zemalja G7, rekao je Di Maio. Razgovarao je i s glavnim tajnikom UN-a Antoniom Guterresom. Prema navodima Kyiv Independenta, ukrajinsko Ministarstvo vanjskih poslova razmatra taj plan.

16:48 I glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg objavio je da je razgovarao s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom o važnosti "otvorenih vrata" NATO-a u vezi s prijavama Finske i Švedske. Stoltenberg, bivši premijer Norveške je izjavio: "Slažemo se da se moraju uzeti u obzir sigurnosni problemi svih saveznika i da se moraju nastaviti razgovori kako bi se pronašlo rješenje."

Spoke with President @RTErdogan of our valued Ally #Turkey on the importance of #NATO’s Open Door and the membership applications by #Finland & #Sweden. We agree that the security concerns of all Allies must be taken into account and talks need to continue to find a solution. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 21, 2022

16:29 Turski predsjednik Tayyip Erdogan u subotu je švedskoj premijerki Magdaleni Andersson u telefonskom razgovoru rekao da Ankara očekuje konkretne korake u borbi protiv terorizma, izvijestila je turska državna novinska agencija Anadolija. Erdogan je rekao i kako smatra da bi embargo na izvoz oružja nametnut Turskoj nakon njezina upada u Siriju 2019. trebao biti ukinut, piše Anadolija.

Finska i Švedska službeno su prije tri dana podnijele zahtjev za pridruživanje NATO-u. No Turska je prošli tjedan iznenadila saveznike u NATO-u jer se usprotivila članstvu dviju zemalja u savezu. Zapadni čelnici vjeruju da prigovori Ankare neće biti prepreka procesu pridruživanja dviju zemalja NATO-u.

Ankara tvrdi da i Švedska i Finska pružaju utočište ljudima povezanim s militantnom grupom PKK (Kurdistanska radnička stranka) i pristašama Fethullaha Gulena, kojega Turska optužuje za organizaciju pokušaja državnog udara 2016. godine. Finski predsjednik Sauli Niinisto u subotu je rekao da je "otvoreno i izravno" razgovarao s turskim predsjednikom Tayyipom Erdoganom u sklopu rasprave o finskome članstvu u NATO-u.

"Rekao sam da će se Finska i Turska, kao saveznice u NATO-u obvezati na međusobnu sigurnost i da će naš odnos tako postati snažniji", napisao je Niinisto na Twitteru nakon telefonskog razgovora s Erdoganom. "Finska osuđuje terorizam u svim njegovim oblicima. Nastavljamo s dijalogom", tvitao je.

16:05 Glavni stožer ukrajinskih Oružanih snaga objavio je kako je željeznička postaja Kramatorsk granatirana iz privremeno okupirane Donjecke regije. "Sigurnosna služba je pribavila neoborive dokaze o umiješanosti ruskih okupatora u granatiranju željezničke stanice u Kramatorsku, u kojoj je poginula 61 osoba, a ranjena 121 osoba. Zahvaljujući nizu istraživanja putanje leta rakete i analizama drugih aspekata, utvrđeno je da je udar izvršen s teritorija Donjecke regije, koja je bila pod privremenom okupacijom Ruska Federacija od 2014. Stručnjaci su potvrdili da je za granatiranje korišten projektil na čvrsto gorivo 9M79-1 s kasetnim punjenjem", naveli su.

15:55 "Nikada nećemo nećemo raditi pod ruskom okupacijom", poručio je izvršni dikrektor čeličane Azovstal Jurij Riženkov za talijanski Corriere della Sera. On je rekao kako Rusi pokušavaju "očistiti gtrad kako bi sakrili svoje zločine". Dodao je i da se stanovnici trude da grad funkcionira, kao da vodoopskrba opet proradi. Riženkov je kazao je da će se Ukrajinci odbiti vratiti na svoja radna mjesta, ako Rusi ponovo pokrenu čeličanu (i još jednu tvornicu u vlasništvu tvrtke), prenosi Sky News.

15:43 Glavni stožer Ukrajine izvijestio je u subotu o velikom broju ruskih napada u zemlji i upozorio na opasnost od zračnih napada iz Bjelorusije. Glavno žarište borbi je istočna Ukrajina u kojoj je odbijeno 11 napada, navodi se u dnevnom izvješću o stanju u zemlji. Ukrajini nastavlja prijetiti ruska saveznica Bjelorusija, koja se službeno ne bori u ratu. Osim toga, brodovi ruske mornarice raspoređeni su u Crnom te Azovskom moru zbog borbenih i izviđačkih operacija, dodaje se u izvješću.

Glavni stožer je objavio da ruski vojnici sprječavaju civile da pobjegnu s područja Hersona na teritorij pod ukrajinskom kontrolom te da blokiraju nove humanitarne koridore. U međuvremenu je rusko Ministarstvo obrane objavilo da je ispalilo projektile na ciljeve u Ukrajini s brodova u Crnom moru. Oružje dopremljeno iz Europe i Sjedinjenih Država uništeno je u regiji Žitomir, tvrdi Moskva. Vojni kamp za obuku u blizini lučkog grada Odese napadnut je projektilima i topništvom, dodaje se.

15:35 Portugalski premijer Antonio Costa u subotu je posjetio razoreni ukrajinski Irpin. Sa Zelenskim je razgovarao o daljnjoj podršci Ukrajini. Costa je rekao da Portugal nedvojbeno stoji uz Ukrajinu i da je "predan daljnjem produbljivanju humanitarne, financijske i vojne potpore".

I met with President @ZelenskyyUa today. #Portugal stands unequivocally with #Ukraine and we are committed to further deepen our humanitarian, financial and military support.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/szfmN9WZle — António Costa (@antoniocostapm) May 21, 2022

15:25 Kanada je uvela sankcije Aleksandru Lebedevu, bivšem agentu KGB-a, vlasniku britanskih novina Evening Standard i The Independent te financijeru ruske Nove Gazete, vodećih oporbenih novina. Najnovije kanadske sancije proglašenje su u petak, a obuhvaćaju 13 osoba, uključujući oligarhe povezane s režimom ruskog predsjednika Putina. Lebedev, čije su veze s britanskim premijerom Borisom Johnsonom potvrđene, nije bio podvrgnut sankcijama Ujedinjenog Kraljevstva, navodi The Guardian.

15:20 Povjerenik EU-a za pravosuđe Didier Reynders obećao je da će odgovorni za ratne zločine u Ukrajini biti kazneno gonjeni te da zvjerstva počinjena tijekom Ruske invazije "neće proći nekažnjeno". Reynders je za talijansku La Stampu u subotu kazao da 11 zemalja članica Europske unije istražuje ratne zločine u Ukrajini te da je dosad prepoznato više od 600 osumnjičenika. Istrage se odvijaju u Ukrajini, kao i u raznim drugim europskim zemljama, sa svjedočanstvima ljudi koji su pobjegli od rata, rekao je Reynders. Upozorio je da dokazi o ratnim zločinima moraju biti ispravno prikupljeni, te rekao da bi uključivanje lažnih informacija i vijesti "prouzročilo katastrofu".

15:08 Ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Times je proglasio najutjecajnijom osobom u 2022. godini. Rezultat je to ankete čitatelja. Zelenski je kazao kako su zapravo svi Ukrajinci ljudi godine. U opširnom intervjuu govorio je i o braniteljima čeličane Azovstal u Mariupolju, koji su se ovog tjedna predali nakon što su se mjesecima borili protiv ruske invazije. "Dovest ćemo ih kući", rekao je o ukrajinskim borcima. "Slomili smo kičmu jednoj od najjačih vojski na svijetu. Neće se dići na noge u sljedećih nekoliko godina", poručio je Zelenski, prenosi CNN.

14:00 Rusija je zabranila ulazak u zemlju za 963 Amerikanca, uključujući predsjednika Bidena. Najava zabrane putovanja dolazi nakon što je Biden u subotu potpisao paket podrške koji pruža gotovo 40 milijardi dolara ili 32 milijarde funti pomoći Ukrajini. Na listi je i Mark Zuckenberg. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je na pomoći koju im pružaju SAD.

Grateful to @POTUS for signing the law on additional support for 🇺🇦. The leadership of 🇺🇸, President Biden & the American people in supporting 🇺🇦's fight against the Russian aggressor is crucial. Look forward to new, powerful defense assistance. Today it is needed more than ever. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 21, 2022

