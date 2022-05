Rat u Ukrajini ušao je u 87. dan. Rusija tvrdi da je potpuno oslobodila čeličanu Azovstal od nacista iz bojne Azov. U subotu ujutro obustavljaju dotok plina u Finsku. Njemačka šalje 15 tenkova Gepard u Ukrajinu u srpnju. Ukrajinci broje nove žrtve u granatiranju Sjeverodonjecka.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

9:20 Sjedinjene Države i nekoliko zemalja napustile su sastanak Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC) u znak protesta protiv ruske invazije Ukrajine.

Prema Reutersu, predstavnici SAD-a, Kanade, Japana, Australije i Novog Zelanda napustili su sastanak ministara trgovine Azije i Pacifika u Bangkoku u subotu, dok je ruski predstavnik govorio.

Tajland je predsjedavajući ovogodišnjeg samita APEC-a, na kojem se dva dana okupila 21 država, uključujući Rusiju, SAD i Kinu.

8:27 Na Twitteru je objavljena snimka uništenja ruskog vojnog vozila protutenkovskom raketom.

8:25 Britanci su objavili najnovije ažuriranje o stanju u Ukrajini.

