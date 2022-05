82. je dan rata u Ukrajini. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Rusija pomno prati pokušaje Finske i Švedske da se pridruže vojnom savezu NATO-u, a Američki Kongres najavio da će nastojati ratificirati ulazak Finske u NATO prije ljetne stanke u kolovozu.

Tijek događanja iz minute u minutu pratite u nastavku:

16:48 Oleh Sinjehubov, guverner regionalne administracije Harkiva, potvrdio je za BBC da su ukrajinske trupe potisnule ruske snage na granicu u jednom području.

"Borimo se 24 sata dnevno, pa je teško reći je li to trajni rezultat za naše vojnike. Doživljavamo rusko osvajanje s različitih strana, kilometar desno ili lijevo, još uvijek imamo teške borbe", rekao je.

Rekao je da je žarište borbi u pravcu Izjuma, grada koji je trenutno okupiran od strane Rusa. "Izjum je potpuno blokiran, nema mogućnosti da se održi proces evakuacije i pruži humanitarna pomoć za civile", rekao je.

16:23 Prosvjednici Greenpeacea blokirali su ulazak grčkog tankera u južnu englesku luku zbog ruskog tereta goriva, a policija je uhitila, priopćila je skupina zelenih u ponedjeljak, nailazeći na osudu britanske vlade.

16:15 Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba odbacio je potencijalne ustupke Rusiji koji bi mogli dovesti do prekida vatre u ratu i rekao da se Europska unija suočava s "moralnim neuspjehom" ako ne odobri kandidaturu nacije za članstvo do lipnja.

U intervjuu za Bloomberg u ponedjeljak u Bruxellesu, Kuleba je odbio komentirati je li francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao svog ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog da prihvati zahtjeve Kremlja ako to znači postizanje mira. Ali odbacio je svaki pokušaj da se ponudi Vladimiru Putinu u zamjenu za okončanje njegove invazije na Ukrajinu.

"Traženje opcija za spašavanje Putina naprosto je pogrešan pristup. Neka Putin sam pronađe opciju za spašavanje obraza", rekao je.

Ambicija Ukrajine ostaje obnoviti puni teritorijalni integritet, rekao je Kuleba. To bi uključivalo područja istočnog Donbasa pod kontrolom snaga koje je podržavala Rusija prije invazije, kao i poluotok Krim koji je Rusija zauzela 2014. Ministar vanjskih poslova, u Bruxellesu kako bi se sastao sa kolegama iz EU-a, izrazio je uvjerenje da će Ukrajina na kraju dobiti rat protiv Rusije. "Želimo da sve što nam pripada bude naše", rekao je.

Neki čelnici EU-a izrazili su zabrinutost da bi brzi put do članstva mogao stvoriti lažna očekivanja za Kijev. Upitan je i o izgledima da će ukrajinska kandidatura biti odbijena.

"Bit će to moralni neuspjeh, o čemu će suditi povijest. Između kandidature i članstva, dug je proces pristupnih pregovora, reformi, tranzicija - može se dogoditi mnogo, mnogo stvari koje se mogu blokirati u bilo kojoj fazi", naveo je.

15:59 Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel pohvalio je odluku Švedske i švedske premijerke Magdalene Andersson za ulazak u NATO, nazvavši to "odlukom u korist kolektivne sigurnosti i obrane".

"Sa zahtjevom Švedske za pridruživanje NATO-u zajedno sa svojim strateškim partnerom Finskom, naša sigurnost postaje još jača. Doprinos EU-a odvraćanju NATO-a sve je neprocjenjiviji", napisao je.

