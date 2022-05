Rat u Ukrajini traje 86. dan. Rusi traže ukidanje sankcija kako bi dozvolili promet ukrajinskim lukama. Trinaestero civila poginulo je u ruskom granatiranju istočne ukrajinske pokrajine Luhansk. Rusija će u subotu ujutro zaustaviti dotok plina u susjednu Finsku.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

15:19 "'Yesterday, all my troubles seemed so far away…', pjesma je Beatlesa iz daleke 1965. godine. No, ukrajinski vojnici ju nisu zaboravili.

Dužnosnik Anton Heraščenko objavio je na svojem Telegram kanalu video uništavanja ruskog tenka i vojnike koji su zapjevali upravo pjesmu Beatlesa. "Ovo je pjesma koju pjevaju ukrajinski heroji nakon što su uništili još jedan tenk Orka. 80. brigada, regija Lugansk", napisao je.

14:44 Turski predsjednik Tayyip Erdogan izjavio je kako će se i dalje protiviti ulasku Švedske i Finske u NATO tijekom sutrašnjeg razgovora sa tim zemljama.

14:30 EU je isplatio 600 milijuna eura Ukrajini u sklopu programa financijske pomoći, rekao je ukrajinski premijer Denis Šmihal.

Today, #EU disbursed a new tranche of €600 million under the emergency Macro-Financial Assistance Program to #Ukraine. Grateful to @vonderleyen and @EU_Commission for standing with us. We will win and rebuild Ukraine together 🇺🇦🇪🇺!