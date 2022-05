Putinovi zapovjednici ubijaju svoje ranjene vojnike umjesto da ih s bojišta prebacuju na liječenje, tvrde zarobljeni ruski vojnici.

Zarobljeni ruski vojnici kazali su da je jedan od zapovjednika osobno ubio više vojnika dok su ležali ozlijeđeni.

Pitao je jednog od ranjenih vojnika može li hodati, a kada je čovjek odgovorio da ne može - časnik ga je odmah ubio, kazali su mladi vojnici koje su zarobili Ukrajinci.

Zarobljenik je ispričao kako su zapovjednici "dokrajčili svoje ranjenike".

"Baš tako... ranjeni vojnik leži na zemlji, a zapovjednik bojne ga ubija iz puške. Bio je to mladić i bio je ranjen. Ležao je na zemlji. Pitali su ga može li hodati, pa su ga ubili iz pištolja", navodi ruski vojnik.

"Najvažnije je da ovo nije bio jedini slučaj. Zapovjednik je hodao okolo...", dodao je drugi.

Russian Putin commanders are slaughtering their own wounded soldiers, captured troops show https://t.co/TnkrersLow