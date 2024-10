VIDEO/FOTO Uragan Milton uništava Floridu: Ima mrtvih, gradovi su poplavljeni...

Uragan Milton stigao je na Floridu u srijedu navečer kao oluja 3. kategorije, prema američkom Nacionalnom centru za uragane, te će nastaviti izazivati ​​po život opasne bujične poplave i olujne udare, dok je bez struje više od milijun ljudi, a ima i stradalih.

Uragan Milton stigao je na Floridu u srijedu oko 20,30 sati po lokalnom vremenu, blizu mjesta Siesta Key, južno od Tampe, s maksimalnom brzinom vjetra od oko 200 kilometara na sat, javio je CNN.

Uragan će nastaviti izazivati ​​po život opasne bujične poplave, kišu i razorne vjetrove, kako u blizini tako i daleko od mjesta gdje je središte uragana došlo na obalu Floride.

Milton će zadržati snagu uragana dok se kreće preko središnje Floride do četvrtka ujutro po lokalnom vremenu. Gradovi kao što su Lakeland, Kissimmee, Orlando i Cape Canaveral su mu na predviđenom putu.

CNN javlja kako je bez struje više od milijun ljudi. Očekuje se da će prekidi struje rasti kako se Milton nastavlja kretati državom. Najznačajniji prekidi su u okrugu Sarasota.

Značajno upozorenje na bujične poplave, koje su opasne po život, izdano je za gotovo dva milijuna ljudi, a uključuje Tampu, St. Petersburg i Clearwater.

Reporteri CNN-a javili su kako se u Tampi odvodi, kanalizacija i kanali počinju prelijevati, gurajući vodu na ulice, dok su udari vjetra ponekad toliko jaki da tresu zidove i prozore.

Postoji "više smrtnih slučajeva" u okrugu St. Lucie, na atlantskoj obali države, nakon što je to područje pogodio tornado, izvijestio je WPTV, podružnica CNN-a.

"Najmanje 19 tornada potvrđeno je na Floridi i izdano je 116 upozorenja na tornado diljem države dok je Milton dolazio do kopna kao uragan kategorije 3 u blizini okruga Sarasota", rekao je guverner Floride Ron De Santis na brifingu u srijedu navečer, prenosi CNN.

Država je osigurala generatore za skloništa, postavila rezerve goriva, a patrole na autocesti bi trebale ispratiti kamione s gorivom do benzinskih postaja kada se luke ponovno otvore, rekao je DeSantis.

Ministarstvo prometa Floride također je spremno odgovoriti nakon što oluja prođe sa 156 inspektora mostova, više od 400 osoblja za saniranje šteta, više od 1000 generatora te 350 komada teške opreme i kamiona, dodao je.

"Imamo ogromne količine opreme i osoblja za traganje i spašavanje i nadamo se da nema velike potrebe za tim, ali spremni smo na to", rekao je DeSantis, dodajući da je uz njih na terenu i najmanje 9000 pripadnika Nacionalne garde.

Za evakuaciju je preopasno, građani se moraju skloniti na sigurnom i zaštititi predmetima

Poručio je kako je trenutno preopasno za sigurnu evakuaciju pa se ljudi moraju skloniti i čekati na sigurnom.

Izvršni direktor Odjela za hitne slučajeve Floride Kevin Guthrie pozvao je stanovnike da odmah potraže sklonište i zaštite se kućnim predmetima poput jastuka, teških kaputa i deka ako čuju pucanje drveća, što može dovesti do letećih krhotina.

"Možda će se pojaviti trenutak kada ćete pomisliti da je oluja prošla. Ako se oluja naglo promijeni iz apsolutno užasnog i strašnog u potpuno mirno, vjerojatno se nalazite u oku tornada. Molim vas, ostanite na mjestu i ne izlazite", rekao je Guthrie na brifingu.

Gradonačelnica Tampe Jane Castor za CNN je rekla kako je Tampa pogođena jakim vjetrovima i obilnim kišama te da će "sljedećih nekoliko sati biti teški".

Izrazila je nadu da će do 2 ujutro po lokalnom vremenu uvjeti biti mnogo mirniji i omogućiti prvim hitnim službama da se sigurno vrate na teren i odgovore na hitne slučajeve.

Vjetrovi u Miltonu oslabili su nakon što je njegovo središte večeras stiglo na obalu. Sada je uragan 2. kategorije, prema Nacionalnom centru za uragane, prenosi CNN.

Milton je peti uragan koji je ove godine stigao do kopna SAD-a, što je više nego od 2021. do 2023. zajedno. Prije njega bili su Beryl i Debby kategorije 1, Francine kategorije 2 i Helene kategorije 4.

Wind is absolutely ferocious right now in Tampa. pic.twitter.com/KfFyfDpaO4