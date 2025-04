Na vrijeme u srijedu posvuda će utjecati polje visokog tlaka. Ono će u četvrtak prolazno oslabjeti, a sa sjevera će s ovim frontalnim poremećajima stizati malo vlažniji zrak. Od petka do nedjelje prolazno stabilnije i sve toplije.



U srijedu ujutro i prijepodne u unutrašnjosti djelomice, a na Jadranu će pretežno sunčano. Vjetar većinom slab, a na Jadranu još ujutro umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -2 do 2 pa ponegdje još može biti slabog mraza. Na Jadranu od 3 do 8 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj većinom djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Vjetar slab, uz najvišu temperaturu od 13 do 15 stupnjeva.



U istočnim predjelima promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab, a temperatura poslijepodne oko 13 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj djelomice, a na sjevernom Jadranu pretežno sunčano - ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura od 10 u Gorskom Kotaru do 15 stupnjeva ponegdje u Primorju i Istri.



U Dalmaciji pretežno sunčano u unutrašnjosti mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren, a temperatura od 15 do 17 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom uz postupan porast temperature zraka. Jedino će u četvrtak na istoku zemlje ponegdje uz više oblaka pasti malo kiše.



Na Jadranu pretežno sunčano uz slab do umjeren vjetar sa zapada i sjeverozapada. I ovdje postupno još malo toplije.



Za vikend još toplije s najviše sunca na Jadranu. Jedino se prema kraju nedjelje na sjevernom Jadranu očekuje naoblačenje, zatim u noći i kiša što će se početkom tjedna proširiti na cijelu zemlju. Temperatura i dalje u blagom porastu.