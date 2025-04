Jedan zagrebački umirovljenik na bizaran je način pokušao doći do dodatne zarade. Kokain je skrivao u plinskim bocama i metalnim sprejevima.

Policija ga je zaustavila radi provjere identiteta. Ponašao se sumnjivo i dragovoljno čak predao paketić kokaina.



Ali policija nije završila s poslom. Četveronožni inspektori pretražili su njegov stan. Nanjušili su kilogram i pol kokaina i paketiće smole konoplje. 67-godišnjak je u stanu vagao i na domišljat način skrivao drogu pa je prevozio u svom automobilu.



Prošle godine u Hrvatskoj policija je imala više od 11 tisuća zapljena svih vrsta droga, porast je to od 7 posto u odnosu na godinu prije. U posljednjih pet do deset godina imamo procvat konzumacije kokaina.



Procjenjuje se da građani Europske unije godišnje za konzumacije droge potroše 30 milijardi eura, što je prosječan BDP neke države, a 12 do 14 milijardi otpada na kokain.

Protiv starijeg Zagrepčanina podnesena je kaznena prijava.

