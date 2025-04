Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak je rekao da su ukrajinske snage zarobile dvojicu Kineza koji su se borili na strani Rusije u istočnoj Ukrajini, što bi moglo predstavljati prijetnju krhkim mirovnim naporima u trogodišnjem ratu.

Peking je blizak saveznik Moskve, ali nije javno poznato da je izravno pomagao u invaziji Kremlja na Ukrajinu.

Zelenski je, objavivši informaciju na X-u, gdje je objavio videosnimku jednog od muškaraca, napisao kako Kijev ima "informacije koje ukazuju na to da je puno više kineskih državljana u redovima okupatorskih postrojbi" i kako je dužnosnicima naredio da istraže i dobiju odgovor o tom slučaju od Pekinga. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova nije odmah odgovorilo na zahtjev Reutersa da komentira događaj.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.



