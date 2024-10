Apel stanovnicima Floride: "Klonite se ovih stvorenja, ona su nova opasnost, a nakon Miltona bit će oko vas"

Uragan Milton tijekom kasnih večernjih sati po našem vremenu trebao bi udariti o zapadnu obalu Floride. Pripreme za udar, kako tvrde stručnjaci, najjačeg olujnog sustava na toj obali SAD-a u zadnjih sto godina, traju već danima – stanovništvu je naređena evakuacija, trgovine su opustošene, a službe su napravile koliko su mogle. Uoči dolaska uragana stanovnicima ugroženog područja poslana je još jedna poruka – kad opasnost prođe, dolazi nova – divlje životinje.

Za naše prilike ovakav savjet možda zvuči neobično, ali za močvarna područja zapadne obale Floride sasvim je logičan. Poseban oprez, poručuju službe, potreban je zbog aligatora, zmija, ali i medvjeda, piše KlickOrlando.

Iz Komisije za očuvanje ribe i divljih staništa na Floridi objasnili su kako je nakon oluja na pogođenim područjima pojačana aktivnost životinja.

"Aligatori bi mogli biti vidljiviji na poplavljenim područjima, nakon urgana ili tropske oluje. Kao i prema svakoj divljoj životinji, i prema aligatorima pokažite poštovanje, držite udaljenost i ostavite im prostora. Ukoliko vam predstavljaju izravnu prijetnju, zovite", poručili su.

Medvjedi bi mogli predstavljati opasnost jer će nakon oluje biti ošamućeni i gladni te će tražiti hranu na mjestima na kojima to inače ne bi činili.

"Hranu, dobru ili pokvarenu, uklonite kad raščišćavate dvorišta", kaže uputa.

Spominju i sove koje traže utočište na neuobičajenim mjestima, kao što su kuće, krovišta, potkrovlja, pa i automobili i druga razbacana oprema koja se može naći na otvorenom nakon oluje.

"Ostavite ih na miru, i one će se, kada dođu k sebi, same vratiti u svoja gnijezda", objasnili su stručnjaci.

Zmije također mogu biti vidljivije nakon snažnih vremenskih nepogoda, no iz Komisije za divlja staništa poručuju da su one više u strahu i obično će same pobjeći ako osjete opasnost.

Pročitajte i ovo Ovo su važni datumi Uskoro važne promjene za vozače: Ako ne želite platiti kaznu, ovo je obvezno

Pročitajte i ovo "Ovo će biti nokaut" VIDEO Izdana zadnja upozorenja zbog moćnog uragana: "Bit će smrtnih slučajeva, to ne možemo izbjeći"