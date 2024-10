ZET-u fali vozača, ali neki zbog stresa daju otkaz: "Tramvaj je ostao bez kočnica, mahao sam ljudima da bježe..."

Mario Perković je 16 godina vozač tramvaja, a glavna motivacija mu je plaća.

"Bila je skoro duplo veća nego kad sam radio u privatnom sektoru i to je ono što me najviše privuklo u ZET", rekao je u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Mateom Ćorić Brunović te pojasnio što treba da bi se bio dobar vozač: "Strpljenja, iskustva, mora imati dobru obuku, voljeti taj posao. Ne može samo doći i voziti."

Zagreb traži 100 novih vozača tramvaja. Plaća je od 1200 do 1500 eura. Onaj tko se želi prijaviti, mora imati vozačku, minimalno 21 godinu, završenu srednju školu i dobar vidi, ali moraju proći i šestomjesečnu školu za vozača tramvaja koja košta 2700 eura, što moraju sami platiti. Tek nakon polaganja tog mogu sjesti u ovom stolicu. Do prije 10 godina to je plaćao ZET, ali više nije takva praksa.

"Ja sam osobno protiv toga. Trebala bi firma to platiti pa kroz nekog određeno vrijeme da se to uzme od plaće. Zamislite nekog tko danas traži posao da mora dati 3000 eura", napomenuo je Anto Jelić, predsjednik sindikata vozača i prometnih radnika ZET-a.

Grad Zagreb nikad nije zapošljavao u ovako velik broj vozača. Razlog, kažu, nije samo njihova dob, koja je u prosjeku više od 55 godina.

"Drugi, malo značajni razlog, je izmjena Zakona o osposobljavanju vozača tramvaja. Mi stoga do kraja godine moramo pokrenuti osposobljavanje novih vozača jer u narednoj godini ili godinu i pol možda to nećemo biti u mogućnosti jer će se po zakonu formirati novi kurikulum da bi se moglo pristupiti njihovom osposobljavanju", objasnio je glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba.

Negiraju da imaju kroničan nedostatak vozača, ali Jelić pak tvrdi drugačije.

"Kronično ih nedostaje, nedostaje najmanje 60-70 do 100 vozača da bismo redovito mogli imati slobodne dane", rekao je.

Veliki problem je i stres na poslu. Sve su učestaliji napadi na vozače, a vozila su u lošem stanju. Anonimni sugovornik Dnevnik Nove TV pet godina je vozio tramvaj i odlučio dati otkaz.

"Ostao sam s čehoslovačkim tramvajem bez kočnica na Božić na Zrinjevcu. Mahao sam ljudima da bježe ispred tramvaja, oni su prelazili preko zebre. Kako ne znaju što se događa, ja im zvonim i mašem, jedva smo izbjegli katastrofu. Kvar hidraulike, tramvaj je strugao po podu, oni su mi rekli da idem dalje", ispričao je.

Natječaj za nove vozače tramvaja traje još dva tjedna.

