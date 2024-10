VIDEO Izdana zadnja upozorenja zbog moćnog uragana: "Bit će smrtnih slučajeva, to ne možemo izbjeći"

Uragan Milton je Floridi u srijedu donio tornada i kišu, a mogao bi donijeti katastrofu. Dužnosnici su zbog toga uputili posljednji apel stanovnicima da se evakuiraju ili suoče s lošim izgledima za preživljavanje.

Nacionalni centar za uragane naglasio je da još nije sigurno što bi se točno moglo dogoditi jer je teško precizno odrediti putanju uragana, ali velika opasnost svakako postoji.

"To je to, ljudi", rekla je Cathie Perkins, direktorica za upravljanje hitnim situacijama u okrugu Pinellas, koji se nalazi na poluotoku koji formira zaljev Tampa.

"Za one od vas koji su bili pogođeni tijekom uragana Helene ovo će biti nokaut. Morate otići, i morate otići sada", upozorila je.

Milton, koji je varirao u intenzitetu kako se približavao Floridi, je u srijedu u podne po lokalnom vremenu bio snažan uragan kategorije 4. Očekuje se da će ostati uragan do dolaska do kopna, uključujući gusto naseljeno područje Orlanda, pa sve do četvrtka. Zaljev Tampa, blizu vrha dugog dijela obale koji bi mogao biti u središtu udara, više od 100 godina nije doživio izravan udar velikog uragana.

"Svi u zaljevu Tampa trebali bi pretpostaviti da ćemo biti u središtu udara", rekla je Perkins.

Guverner: "Bit će smrtnih slučajeva"

U okrugu Pasco, gdje živi više od pola milijuna ljudi u predgrađima Tampe i St. Petersburga, dužnosnici su malo prije podneva rekli da će povući autobuse s cesta, izvijestio je Associated Press.

"Ovo je vaša posljednja prilika ako trebate doći do skloništa. Nakon toga, morat ćete sami pronaći put do skloništa ili biti spremni izdržati oluju", napomenuli su u priopćenju.

Poznati most Sunshine Skyway, koji premošćuje ušće zaljeva Tampa, zatvoren je oko podneva, kao i drugi mostovi.

"Jučer sam rekao da vrijeme ističe. Danas kažem da alarm zaista zvoni. Ljudi moraju otići na sigurno mjesto", rekao je Ken Graham, direktor Nacionalne meteorološke službe.

Guverner Ron DeSantis je na konferenciji za medije rekao da je u pripravnosti 9000 pripadnika Nacionalne garde iz Floride i drugih država, više od 50.000 radnika elektroprivrede iz daleke Kalifornije. Na cestama su i automobili cestovne patrole, u čijoj su pratnju cisterne s benzinom da bi se ljudima dopunile zalihe goriva prije evakuacije.

"Nažalost, bit će smrtnih slučajeva. Mislim da nema načina da to izbjegnemo", rekao je DeSantis.

Pročitajte i ovo Uragan Milton Stravično upozorenje šefa policije o kataklizmi koja stiže: "Napišite svoje ime na nogu"

Pročitajte i ovo Zastrašujući Milton VIDEO Lovci na oluje uletjeli u središte uragana, pogledajte video koji izaziva jezu: Borili se s vjetrom od 270 kilometara na sat