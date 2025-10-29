Jamajka proglašena zonom katastrofe: Strašan uragan kreće se prema Kubi, sve je jači

Iznimno snažan uragan Melissa kreće se prema Kubi nakon što je u utorak pogodio Jamajku, opravdajući činjenicu da je to najsnažnija oluja s kojom se ta otočna zemlja ikad suočila.

S vjetrovima koji se približavaju brzini od 300 kilometara na sat, uragan kategorije 5, najviši na Saffir-Simpsonovoj ljestvici, stigao je do kopna zapadne Jamajke oko podneva.

Ovo je najgori uragan koji je pogodio Jamajku otkako se vode meteorološke evidencije, a premijer Andrew Holmes proglasio je otok "zonom katastrofe".

U Saint Catherineu, u središnjoj Jamajci, rijeka Rio Cobre izlila se iz korita, a snažni vjetrovi rušili su ograde i krovove. Saint Elizabeth, župa na jugozapadu otoka sa 150.000 stanovnika i jamajčanska "žitnica", bila je potopljena, prema riječima lokalnog dužnosnika Desmonda McKenzieja na konferenciji za novinare. "Šteta u Saint Elizabethu je znatna, cijela Jamajka pretrpjela je razorne posljedice Melisse", dodao je, dodajući da je oštećeno nekoliko bolnica.

Uragan je, čak i prije nego što je stigao do kopna, usmrtio tri osobe na Jamajci, koja se pripremala za njegov dolazak, kao i tri druge osobe na Haitiju i jednu u Dominikanskoj Republici. Na Haitiju su vlasti u srijedu naredile zatvaranje škola, tvrtki i vladinih ureda.UN je u utorak objavio da što prije uspostavi zračni prijevoz oko 2000 paketa pomoći s Barbadosa na Jamajku dostavi s Barbadosa.

Posljednji veliki uragan koji je pogodio Jamajku bio je Gilbert u rujnu 1988, manje snažan od Melissine, ubio je 40 ljudi i prouzročio ogromnu štetu.

Nakon što je izgubila dio snage i degradirana je na 4. kategoriju, Melissa je počela napuštati Jamajku prema Kubi, prema američkom Nacionalnom centru za uragane (NHC), upozoravajući da jesituacija i dalje „izuzetno opasna“.

Na Kubi stanovnici bježe s obale dok se Melissa približava. Lokalne vlasti proglasile su stanje pripravnosti u šest pokrajina na istoku zemlje, a stanovnici od ponedjeljka pokušavaju opskrbiti hranom, svijećama i baterijama. Očekuju se iznimno jaki olujni vjetrovi, kao i teške obalne poplave i bujične kiše koje bi mogle uzrokovati katastrofalna klizišta, diljem zemlje.Vlasti su pozvale javnost da bude oprezna zbog krokodila, koji bi mogli predstavljati prijetnju zbog poplava.