Umro srbijanski ratni zločinac, prije tri tjedna pustili ga na slobodu

General vojske nekadašnje SR Jugoslavije i haški osuđenik Nebojša Pavković umro je u Beogradu u 79. godini nakon što je koncem rujna prijevremeno oslobođen iz zatvora u Finskoj iz zdravstvenih razloga, objavili su u ponedjeljak srbijanski mediji.

Pavković je tijekom NATO-ova bombardiranja Srbije 1999. bio zapovjednik vojske na Kosovu, a Haški tribunal (ICTY) 2009. ga je osudio na 22 godine zatvora za zločine nad lokalnim Albancima.

U tom procesu osuđeni su i bivši potpredsjednik vlade SR Jugoslavije Nikola Šainović te generali vojske i policije Sreten Lukić i Vladimir Lazarević. Prvostupanjske kazne smanjene su svima osim Pavkoviću.

Optužnica protiv Pavkovića objavljena je u listopadu 2003., a 2005. se predao sudu.

Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove u Den Haagu (MICT), nasljednik Haškog suda, donio je odluku prošlog tjedna da se Pavkovića zbog teškog zdravstvenog stanja prijevremeno pusti na slobodu.

Srbijanska vlada po njega je 28. rujna poslala svoj zrakoplov, a predsjednik Aleksandar Vučić nazvao ga je prije polijetanja iz Finske za Beograd i poželio mu sretan put, javila je RTS.