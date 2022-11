NATO i njegove članice pokušavaju umanjiti ozbiljnost incidenta u Poljskoj. Na tu državu pao je projektil i ubio dvije osobe. Nakon prvih neprovjerenih informacija da je riječ o ruskom projektilu, veliki obrat. Zaključeno je da ga je najvjerojatnije ispalila ukrajinska protuzračna obrana.

Gostujući u Dnevniku Nove TV, umirovljeni general Slavko Barić otkrio je je li ovaj slučaj mogao dovesti do otvorenog sukoba Rusije i NATO-a.

"Mislim da se, prije svega, radi o incidentu. Ne radi se o namjeri napada jedne države na drugu, pogotovo države koja nije u NATO paktu na državu koja je u NATO paktu. U tom smislu se i uzima da je to prije svega jedan incident, mada se radi o povredi i zračnog prostora i granice Republike Poljske.

Međutim, ono sigurno nije razlog da bi se odma reagiralo u smislu aktiviranja članka 5. Mislim da su i u Poljskoj bili svjesni da je prvo potrebno jasno ispitati o čemu se radi i da li postoje nekakve namjere. Očito ne postoje ozbiljne namjere jer ako napadate, ne napadate sa dva projektila i mislim da će to završiti određenim sastankom na razini NATO-a. Čak mislim da se neće aktivirati ni članak 4", rekao je Barić u Dnevniku Nove TV.

Na pitanje o tome što se moglo dogoditi s ukrajinskim protuzračnim sustavom, Barić je rekao kako se radi o prilično osjetljivim sustavima.

"S300 rakete kojima se jasno daju određene koordinate koje su zadužene i konstruirane da presreću rakete ili druga borbena sredstva. Moguća je određena greška kod operatera, pitanje je da li je u dovoljnoj mjeri odredio brzinu, smjer i sve ono što treba odrediti i usmjeriti ili se radi o tehničkom problemu.

Još uvijek nije sigurno je li to ukrajinski ili ruski. I Rusi imaju S300, mada prema onome što znamo, jučer su Rusi gađali ciljeve u Ukrajini na više od 12 gradova.

Radi se o raketama Kinzhal-135 i Kinzhal-555 u najvećoj mjeri. Znamo da su u više navrata Rusi koristili i ove protuzračne rakete S300 za gađanje ciljeva na zemlji. Prepustimo da to eksperti utvrde što se dogodilo", rekao je Barić.

Ponovo obrat oko pada rakete na Poljsku? Oglasio se Zelenski: "Nemam dvojbi čiji je projektil." Rusija ušla u recesiju

Reporterka Dnevnika Nove TV iz mjesta na koje je pao projektil: "Svi su u strahu da bi se ovakvo nešto moglo ponoviti"

O taktici masovnih zračnih napada na Ukrajinu, Barić je kazao da su je Rusi izabrali s obzirom na to da nemaju uspjeha na bojnom području.

"Pokušavaju jednostavno uništiti ukrajinski narod, ubiti volju za borbom, onemogućiti ga da normalno živi na cjelokupnom području Ukrajine. Stvaranje nečega što se naziva spaljena zemlja ili nemogućnost civilnog života. Nešto što će izuzetno puno koštati ukrajinski narod. Znamo da će to koštati Europu u obnovi. To je nekakva osveta gdje uništavate jednu državu, jedan narod, kako biste ga slomili i otpor koji je prilično jak i dobro organiziran na crti bojišnice", dodao je Barić.

Komentiravši stavove NATO-a o padu projektila u Poljsku, Barić je podsjetio da je poljska vlada već donijela borbene spremnosti.

"Viši stupanj borbene pripravnosti prije svega uključuje i jedan viši stupanj pripravnosti protuzračne obrane. Znači, aktiviranje cjelokupnog sustava pa i raspored određenih projektila na poljsko-ukrajinsku granicu. Mislim da dvaput slučaj ne može biti", rekao je Barić.

O tvrdnjama ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da projektil koji je pao na Poljsku nije ukrajinski, Barić je kazao da je teško doći do zaključka dok se ne provede ekspertiza.

"Prvo reagiranje poljske vlasti je bilo da se radi o ruskom projektilu. Znači, projektil koji proizvodi i upotrebljava Ukrajina te proizvodi i upotrebljava Rusija. Kada bi došli do nekih sustava kako se radi protuzračna obrana i kako se usmjeravaju raketa, onda čak ima i više razloga da sumnjamo da postoji mogućnost da je to i ruski projektil. Međutim, ne postoji namjera nego jednostavno krive koordinate i krivo usmjeravanje. Projektil je ili prošao protuzračni sustav Ukrajine ili se nešto dogodilo sa ukrajinskim sustavom. Mislim da će se vrlo brzo saznati. Postoje dijelovi, postoji mogućnost rekonstrukcije same pitanje", zaključio je Barić u Dnevniku Nove TV.

I Hrvatska je imala svoju epizodu s padom letjelice. Iako je ministar obrane Mario Banožić rekao kako je siguran da DORH vodi istragu. No, iz DORH-a su za Dnevnik Nove TV poručili kako nema istrage.

"Na navedenoj konferenciji za novinare je odgovoreno kako su odgovori na pitanja od kuda je došla letjelica i čija je letjelica u nadležnosti drugih tijela, a ne u nadležnosti državnog

odvjetništva", poručili su iz DORH-a za Dnevnik Nove TV.

Umirovljeni general Slavko Barić rekao je u Dnevniku Nove TV kako misli da javnost nikada neće dobiti informaciju o tome što se zapravo dogodilo.

"Pitanje je jednostavno naše ekspertize koliko mi imamo mogućnosti doći do tih podataka. Druga stvar, znamo odakle je projektil došao. Tamo je ratno stanje i ne vjerujem da Hrvatska treba voditi računa niti velike istrage o tome što se dogodilo. Bitno je da smo svjesni da i tu postoji određena opasnost", rekao je Barić.

