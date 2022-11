Dva ruska projektila navodno su pala na poljsko selo Przewodów, u blizini granice s Ukrajinom, ubivši pritom dvoje ljudi, javljaju lokalni mediji.

Na poljsko selo Przewodów koje se nalazi nedaleko od granice s Ukrajinom navodno su pala dva ruska projektila. Dvije su osobe poginule na licu mjesta, prenosi Sky News.

Poljski premijer sazvao je hitan sastanak odbora za pitanja nacionalne sigurnosti i obrane, objavio je u vladin glasnogovornik Piot Müller na Twitteru, dok je visoki američki obavještajni dužnosnik rekao da su ruski projektili prešli u Poljsku, članicu NATO-a, ubivši dvoje ljudi, piše Guardian.

Müller nije spomenuo o čemu bi odbor trebao raspravljati, ali lokalni mediji izvijestili su da bi sastanak mogao biti povezan s prijavljenom eksplozijom na poljskoj granici s Ukrajinom.

Reuters je citirao Lukasza Kucyja, časnika na dužnosti u obližnjoj vatrogasnoj postaji, koji je rekao: "Vatrogasci su na licu mjesta, nije jasno što se dogodilo."

"Idem na mjesto, ali istovremeno provjeravamo nije li to bio slučajan događaj" rekao je za Interiju vojvoda Lublina Lech Sprawka.

Žice se nalaze pet kilometara od granice s Ukrajinom. Predstavnici lokalne samouprave nisu davali informacije o incidentu. Interia je kontaktirala vatrogasce u Hrubieszówu, ali je njihov glasnogovornik odbio komentirati.

2 rockets suspected of being fired by Russia landed in the Polish border town of Przewodów killing 2 people.



The premier of Poland is convening an urgent meeting with his National Security team.



Let's see how that "Article 5" works IRL. pic.twitter.com/1PRGSRlRAx