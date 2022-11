Aktiviran je članak 4 NATO-a, sazvan je hitan sastanak čelnila Saveza. Poljska tvrdi da je na njezin teritorij pao ruski projektil, Rusija to demantira. Prekinuta je opskrba naftom Mađarske i Slovačke.

Tijek događanja iz minute u minutu pratite u nastavku:

7:20 Prve informacije govore da je moguće kako projektili nisu ispaljeni iz Rusije, izjavio je američki predsjednik Joe Biden povodom eksplozije koja se dogodila u Poljskoj, blizu granice s Ukrajinom te su pritom poginule dvije osobe.

"Ne želim ništa definitivno reći dok god se ne obavi potpuna istraga. No, zbog putanje projektila malo je vjerojatno da su ispaljeni iz Rusije. No, vidjet ćemo što će istraga sve donijeti. Iako su prve informacije govorile da je Rusija povezana s tim preliminarna istraživanja to osporavaju", rekao je Biden u obraćanju uživo na CNN-u.

"No, isto tako, Rusija svojim djelovanjem i dalje pogoršava situaciju u Ukrajini", dodao je američki predsjednik.

"Analiza fragmenata takozvane ruske rakete koja je navodno pala u Przewodowu, 6 km unutar Poljske otkriva da fragmenti nisu od SSM/krstareće rakete. Umjesto toga, oni su iz motora 48D6 rakete serije 5V55 iz sustava S-300 AD koji koristi samo Ukrajina", piše u jednom od tvitova u kojemu su i fotografije fragmenata projektila.

Analysis of the fragments of so called #Russian missile reportedly landed in Przewodów, 6 Km inside #Poland reveal that the fragments are not frm any SSM/ Cruise missile.

Rather they are frm 48D6 motor of the 5V55-series missile of S-300 AD system which is used only by #Ukraine. pic.twitter.com/yhYZeissQb