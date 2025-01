Ukrajinom se šire opasne bakterije otporne na lijekove: "Jedna medicinska sestra brine se o 15 ili 20 pacijenata, ne stigne toliko često prati ruke…"

Ukrajinskim bolnicama šire se opasne bakterije zbog kojih pacijenti postaju otporni na lijekove. I nisu jedini pogođeni tim problemom, oko 1,4 milijuna ljudi u svijetu umrlo je od infekcija povezanih s antimikrobnom rezistencijom (AMR) samo 2021. godine.

Međutim, čini se da je rat ubrzao širenje višestruko rezistentnih patogena u Ukrajini. Ironično, infekcije otporne na antimikrobne lijekove često potječu iz medicinskih ustanova.

Iako medicinsko osoblje pokušava slijediti stroge higijenske protokole i koristiti zaštitnu opremu kako bi smanjilo širenje infekcija, bolnice su pretrpane ljudima ozlijeđenima u ratu.

Doktor Volodimir Dubina, voditelj jedinice intenzivne njege u bolnici Mečnikov, rekao je da je od početka ruske invazije samo njegova jedinica povećala broj kreveta sa 16 na 50.

U međuvremenu se bitno smanjio i broj zaposlenih u bolnicama zato što su mnogi od njih ili pobjegli od rata izvan zemlje ili se pridružili vojsci.

"Na odjelima kirurgije jedna medicinska sestra brine o 15 ili 20 pacijenata. Ona fizički ne stigne toliko često prati ruke koliko bi trebala da se infekcije ne prošire", rekao je doktor Andrija Strokan.

Priroda tog rata također znači da su pacijenti izloženi mnogo većem broju sojeva infekcije nego što bi bili u mirnodopskim uvjetima. Kada se ozlijeđenog vojnika evakuira, on često zna proći kroz nekoliko medicinskih objekata, svaki sa svojim sojem AMR-a, piše BBC.

Iako medicinski stručnjaci kažu da je to neizbježno zbog razmjera rata, to samo pogoršava širenje AMR infekcija. To je bio slučaj i s vojnikom Oleksanderom Bezverkhnyjem koji je liječen u trima različitim ustanovama prije nego što je stigao u bolnicu u Kijevu.

27-godišnji Bezverkhny zadobio je tešku ozljedu trbuha, a geleri su mu probili stražnjicu. Osim toga, amputirane su mu obje noge. Kad su liječnici otkrili da ima i infekcije otporne na antibiotike, spašavanje njegova života postalo je gotovo beznadano.

Budući da se njegove infekcije nisu mogle liječiti uobičajenim lijekovima, stanje mu se pogoršavalo i pet je puta dobio sepsu.

U slučaju ovog vojnika, liječnici su morali koristiti vrlo skupe antibiotike koje su volonteri nabavili iz inozemstva. Nakon godinu dana u bolnici i više od sto operacija, njegovo stanje više nije kritično.

Liječnici su mu uspjeli spasiti život, ali kako patogeni postaju otporniji, borba za spas drugih postaje teža.

Potencijalni daljnji problem

Multirezistentne bakterije moraju se liječiti posebnim antibioticima, a to često nije moguće u Ukrajini zato što priljev pacijenata nije viđen od Drugoga svjetskog rata.

Uz toliki broj ranjenih, ukrajinske bolnice jednostavno si ne mogu priuštiti izolaciju zaraženih pacijenata – što znači da se multirezistentne i opasne bakterije nekontrolirano šire.

Problem nastaje kada se posebni antibiotici često prepisuju pa se bakterije stignu prilagoditi i učiniti i te antibiotike neučinkovitima.

