Nadobudnim roditeljima koji znaju zatrpati roditeljsko - razredničke grupe uskoro će odzvoniti. U 26 škola testira se platforma na koju bi se prebacila komunikacija roditelja i razrednika iz WhatsApp i Viber grupa.

"Vidimo popis grupa u kojima korisnik je. Recimo, primjerica grupa razrednik s roditeljima, razrednik s učenicima. Ako se radi o grupi koja je jednosmjerna u smislu komunikacije, u tom slučaju razrednik šalje nekakve obavijesti, a roditelji na svom sučelju dobivaju informacije i obavijesti koje razrednik šalje", rekao je Petar Josipović, koordinator razvoja e-dnevnika iz CARNET-a.

Komunikacija će ipak biti službenija, bez zatrpavanja bespotrebnim porukama.

Osnovna škola Sv. Klara već je u pilot projektu i iskustva su poztivna.

"Oni mogu meni poslati poruku privatno, mi ćemo taj problem riješiti, neku nejasnoću, ali u grupnim razgovorima će to biti evo onako službeno, kratka, jasna informacija", rekla je Martina Kihak, učiteljica razredne nastave, Osnovne škole Sv. Klara.



U testnoj fazi su i u ovoj školi, ravnateljica kaže da se svi trebaju naviknuti.



"Postoji grupa roditelja koja bi željela nastaviti onako kako smo komunicirali, preko grupa, a druga žarko želi izaći iz tih grupa jer se te grupe često pretvore u platfome za svađu", kaže Branka Štefok Bojadžija, ravnateljica OŠ Borovje.



Kako bilo, ideja je da se komunikacija preseli u e-Dnevnik.

Učitelji ipak neće primati poruke u 10 navečer ako to ne žele.



"On će moći na svom sučelju definirati, možemo tako reći, radno vrijeme u kojem on želi da mu dolaze poruke. Izvan tog vremena, njemu neće poruke niti dolaziti, neće moći zaprimati poruke, nego isključivo u tom periodu koje će on sebi definirati kao radno vrijeme", kaže Josipović.

Radi se na razvoju još dvije mogućnosti. Roditelji će se moći prijaviti za dolazak na informacije, ali i prijaviti školi tko i kada će doći po njegovo dijete.

"On će moći u mobilnoj aplikaciji navesti dolazi ta i ta osoba, recimo ako kažemo da teta dolazi, on će navest detalje o toj osobi. I to će se prikazati razredniku na njegovom sučelju", kaže Josipović.



"Ovo će biti ipak puno praktičnije, javit će nam roditelj na vrijeme, jamčiti za osobu koja dolazi, reći imenom i prezimenom tko je, dat možda druge podakte koje ćemo odrediti, uglavnom svima ćemo olakšati tu situaciju", kaže Štefok Bojadžija.



Sve skupa bi trebalo zaživjeti već tijekom ove školske godine.

