Ukrajina šalje SAD-u plan: "Mislim da smo bliže mirovnom sporazumu nego ikad"

Ukrajina i njezini europski partneri uskoro će SAD-u predstaviti "pročišćene dokumente" o mirovnom planu za okončanje rata s Rusijom, najavio je u utorak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

Kijev je pod pritiskom Bijele kuće da osigura brzi mir, ali se protivi prošlomjesečnom planu koji podržavaju Sjedinjene Države, a koji mnogi smatraju povoljnim za Moskvu.

Ukrajinski dužnosnici također traže snažna sigurnosna jamstva od partnera, u slučaju dogovora o prekidu vatre, kako bi spriječili ponovni napad Rusije u budućnosti. U izjavi je Zelenskij rekao da su nove komponente sporazuma, dogovorene s britanskim, francuskim i njemačkim čelnicima u Londonu u ponedjeljak, spremne za pregled SAD-a.

"Ukrajinska i europska komponenta sada su razvijenije i spremni smo ih predstaviti našim partnerima u SAD-u. Očekujemo da ćemo potencijalne korake brzo učiniti što izvedivijima", napisao je na platformi X.

Finski predsjednik Alexander Stubb rekao je u utorak da saveznici rade na tri odvojena dokumenta, uključujući okvir od 20 točaka, skup sigurnosnih jamstava i plan obnove.

"Mislim da smo bliže mirovnom sporazumu nego ikad od početka rata", rekao je na događaju u Helsinkiju.

Između ostalih zahtjeva, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da Ukrajina mora predati cijelu svoju istočnu regiju Donbas prije nego što Rusija prestane s borbama, što Zelenskij dosljedno odbija.

"Rusija je puno veća. Mnogo je jača u tom smislu", rekao je Trump u intervjuu za Politico, dodavši da će Zelenskij "morati početi prihvaćati neke stvari".

Na sastanku Vijeća sigurnosti UN-a o Ukrajini, zamjenica američkog veleposlanika Jennifer Locetta izjavila je da Sjedinjene Države rade na premošćivanju jaza između Moskve i Kijeva. Rekla je da je cilj osigurati trajno primirje i "međusobno dogovoreni mirovni sporazum koji ostavlja Ukrajinu suverenom i neovisnom te joj pruža priliku za pravi prosperitet".

"Ono što imamo na stolu prilično su realni prijedlozi za dugoročno i trajno rješenje ukrajinskog sukoba. Rusija će u svakom slučaju postići ciljeve svoje specijalne vojne operacije. Jedino je pitanje hoćemo li to učiniti vojno ili diplomatski. Ponovno ponavljamo da preferiramo ovaj drugi način", rekao je Vasilij Nebenzja, stalni predstavnik Rusije pri UN-u.

Zelenskij je u utorak izjavio da je spreman održati izbore u roku od tri mjeseca ako SAD i ostali saveznici Kijeva mogu osigurati sigurnost glasovanja. Ratni izbori su zakonom zabranjeni, ali Zelenskij, čiji je mandat istekao prošle godine, suočava se s ponovnim pritiskom američkog predsjednika da održi glasovanje.

"Spreman sam za izbore, a štoviše, molim... da mi SAD pomognu, možda zajedno s europskim kolegama, kako bih osigurao sigurnost izbora", rekao je Zelenskij u komentarima novinarima. "A onda će u sljedećih 60-90 dana Ukrajina biti spremna održati izbore."

Zelenskijeva izjava uslijedila je nakon Trumpovih komentara u intervjuu za Politico, u kojem se sugerira da ukrajinska vlada koristi rat kao izgovor za izbjegavanje izbora.

Ukrajina drži dio Pokrovska

Ukrajinske trupe drže dijelove opkoljenog grada Pokrovska od sredine studenog, ali nekim je jedinicama naređeno da se povuku s nepraktičnih položaja izvan grada u proteklom tjednu, rekao je u utorak vrhovni ukrajinski zapovjednik Oleksandr Sirski.

Situacija oko Pokrovska, logističkog centra praktički uništenog nakon višemjesečnih ruskih napada, ostala je teška. Rusija je oko grada okupila snage od 156.000 ljudi, rekao je vrhovni zapovjednik ukrajinske vojske.

Sirski, kojeg je citirala javna televizija Suspilne, rekao je da su ukrajinske snage ostvarile napredak od sredine studenog. Ruska vojska prošli je tjedan izjavila da su njezine snage zauzele Pokrovsk, što su ukrajinski dužnosnici porekli.

"Naše trupe jesenas nisu bile prisutne u Pokrovsku jer su nam mogućnosti bile ograničene. Od sredine studenog, kao rezultat ofenzivnih akcija, osigurali smo oko 13 četvornih kilometara", rekao je Sirski.

Dodao je da Ukrajina "nastavlja držati sjeverni dio grada, otprilike do željezničke pruge" te da zapadno od Pokrovska "kontrolira oko 54 četvorna kilometra".

"Prije nekoliko dana naredio sam povlačenje naših trupa s udaljenosti od oko 5-7 kilometara od Pokrovska. Rotacija više nije bila moguća i neprijatelj se provlačio. Nije imalo smisla držati ih tamo dulje", rekao je.

Pokrovsk je u središtu dugog, sporog prodora ruskih snaga kroz Donjecku regiju u istočnoj Ukrajini, a Moskva je nekoliko puta tjedno najavljivala osvajanje novih sela.

Prošlog mjeseca Rusija je izjavila da su njezine snage zauzele i uglavnom uništeni grad Kupjansk, što je ukrajinska vojska također demantirala.

U vlastitom izvještaju na Telegramu, Sirski je rekao da Rusija koristi dezinformacije kako bi iskrivila situaciju i predstavljala dodatnu opasnost za njegove trupe "u područjima gdje su uspostavili kontrolu".