Uhvatio novinarku za stražnjicu tijekom javljanja uživo: "Stavi idiota pred kameru"

Novinarka Isa Balado izvještavala je uživo za televizijski kanal Cuatro o pljački u Madridu, kada joj je na ulici prišao muškarac i stavio joj ruku na stražnjicu.

Balado je pokušala odgurnuti muškarca u stranu te je nastavila s izvještavanjem, no prekinuo ju je voditelj iz televizijskog studija.

Journalist Isa Balado was reporting live from Madrid on a robbery when a man approached her from the rear and put his hand on her behind - angering the news programme's host back in the TV studio who insisted she put the "idiot" on camera.



