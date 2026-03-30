Ubijen teoretičar zavjere koji je usmrtio policajce i mjesecima bio u bijegu: "Jedan zao čovjek je mrtav"

Australska policija vjeruje da je ustrijelila i ubila Dezija Freemana, dvostrukog ubojicu koji je sedam mjeseci bio u bijegu.

Poznati teoretičar zavjera, Freeman je prošlog kolovoza na svom imanju u malom australskom mjestu Porepunkah ustrijelio dvojicu policajaca, prije nego što je pobjegao u gusto raslinje.

Policija države Viktorije navodi da je muškarac ustrijeljen nakon višesatne opsade na ruralnom imanju na sjeveroistoku države u ponedjeljak ujutro. Glavni povjerenik Mike Bush rekao je da se vjeruje da je riječ o Freemanu, ali formalna identifikacija još traje.

"Ako se njegov identitet potvrdi, to donosi određen zaključak jednog tragičnog i strašnog događaja", poručio je Bush.

Iako ga je policija željela uhititi, Freeman (56) je pred njih iz objekta, koji je Bush opisao kao nešto između kontejnera i duge kamp prikolice, izašao naoružan i omotan u deku.

"Naš krajnji cilj bio je uhititi tu osobu. Postojala je prilika da se mirno preda, ali to nije učinio", naveo je Bush, izvijestio je BBC.

Tijekom operacije nitko od policajaca nije ozlijeđen, a policija je najavila da će istražiti pucnjavu, što je standardna procedura.

Povijest sukoba s vlastima

Tim koji je 26. kolovoza prošle godine poslan na Freemanovo imanje bio je ondje radi pretrage u sklopu istrage o seksualnim kaznenim djelima. Freeman je tada ubio dvojicu viših policajaca: Neala Thompsona i Vadima de Waarta.

O slučaju je oglasila i premijerka Viktorije Jacinta Allan.

"Danas je jedan zao čovjek mrtav. Gotovo je. I dobro je da ta osoba više nije prijetnja viktorijanskoj zajednici. Ali za obitelji Neala Thompsona i Vadima De Waart-Hottarta, ovo nikada neće biti gotovo", poručila je.

Ubijeni policajci Neal Thompson i Vadim de Waart Foto: Policija Viktorije

Obitelji ubijenih policajaca prve su obaviještene o Freemanovoj smrti, rekao je Bush, dodajući da će trebati 24 do 48 sati da se potvrdi identitet tijela. Istrage će se sada usredotočiti na sve koji su možda pomagali Freemanu dok je bio u bijegu.

"Bilo bi mu vrlo teško doći tamo gdje je bio bez pomoći. Ako je netko bio uključen, snosit će odgovornost", najavio je Bush.

Freeman, čije je pravo ime Desmond Filby, opisivao se kao "suvereni građanin", pripadnik protuvladinog pokreta koji odbacuje autoritet i zakone. Stanovnici Porepunkaha, turističkog mjesta podno planine Mount Buffalo, rekli su da je ondje živio sa suprugom i dvoje djece.

Policiju je nazivao "terorističkim nasilnicima", pokušao je uhititi suca, a 2021. je dospio je na naslovnice pokušajem da tadašnjeg premijera Viktorije Daniela Andrewsa optuži za izdaju, ali taj je slučaj odbačen.

Nakon dvostrukog ubojstva policija je zatvorila područje, ponudila nagradu od milijun australskih dolara (600.000 eura) i u potrazi za Freemanom mjesecima pretraživala strm i kamenit teren pun špilja i napuštenih rudarskih okana.