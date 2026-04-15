U stanu pronađeno tijelo voditeljice: Policija istražuje slučaj

U stanu u zeničkom naselju Blatuša u srijedu je pronađeno tijelo žene.

Prema neslužbenim informacijama Avaza, riječ je o Almi Huskić, prepoznatljivom televizijskom licu i dugogodišnjoj zaposlenici Radiotelevizije Zenica.

Glasnogovornica Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović izjavila je za Avaz da su policijski službenici odmah po dojavi izašli na mjesto događaja te da su u tijeku istražne radnje.

Kako doznaje 072info, beživotno tijelo u stanu pronašla je njezina kći, koja je o svemu odmah obavijestila policiju. Prema prvim procjenama, smrt je nastupila oko 12 sati prije pronalaska tijela, odnosno tijekom noći.

Navodno je tijelo nakon smrti bilo pomicano, a kći preminule, piše 072info negira da je to učinila stoga policija utvrđuje tko je bio u stanu.

Okolnosti smrti još nisu razjašnjene, a više će biti poznato nakon obdukcije i završetka istrage.