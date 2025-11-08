FOTO/VIDEO Tornado poharao sve pred sobom: Najmanje šestero mrtvih, više od 700 ozlijeđenih

Vlasti su u subotu objavile da je najmanje šest ljudi poginulo, a 750 ozlijeđeno u tornadu koji je opustošio grad na jugu Brazila, uzrokujući neviđeno razaranje na tom području, oko 300 kilometara udaljenom od poznatih slapova Iguazu.
"Želim izraziti iskrenu sućut svim obiteljima koje su izgubile voljene osobe u tornadu“, napisao je brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva na X-u.