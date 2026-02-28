Obavijesti Foto Video Pretražite
Operacija "Epski bijes": Trump prijeti "bombama koje će padati svuda", a Iran "neviđenim oružjem"

Piše Hina, 28. veljače 2026. @ 17:51 komentari
Trump, Hamnei, Netanyahu
Trump, Hamnei, Netanyahu Foto: Afp
Američko-izraelska operacija napada na Iran pod nazivom "Epski bijes" jutros je započela pod izgovorom ugroženosti Izraela, ali i SAD-a iranskim nuklearnim i balističkim programom. U svojem napadu za sada su, među ostalim, uspješno eliminirali i jednu iransku osnovnu školu i 85-ero djece.
