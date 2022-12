U Tirani je održan sastanak na vrhu Europske unije i zapadnog Balkana. Hrvatski premijer podržao je davanje kandidatskog statusa BiH već na Europskom vijeću sljedećeg tjedna. Rekao je da očekuje nastavak ustavnih i izbornih reformi. Srbija je pozvana da se uskladi s vanjskom politikom Europske unije, posebno prema Rusiji.

Samit u Tirani prati reporterka i urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.

"Tiranska deklaracija ima 31 točku i svaka točka ima nekoliko stavaka. Ono što premijeri i predsjednici, odnosno šefovi država i vlada zemalja članica smatraju da je najvažnije jest među onih prvih pet rečenica koje kažu da se zemljama zapadnog Balkana otvara, odnosno da Europska unija podržava njihovu perspektivu europskog članstva, a ne europsku perspektivu kao dosad", izvijestila je Petrović.

To u diplomatskom metajeziku, rekla je Petrović, sigurno nešto znači.

"Stvari na terenu to poprilično demantiraju. Predsjednik Srbije Vučić potpisao je Tiransku deklaraciju kojom se obvezuje da će slijediti zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije. Prije svega sankcije prema Rusiji. No kasnije je na konferenciji za novinare za svoje medije, na koju sam ja slučajno naletjela, rekao da o tome neće odlučivati Europska unija, nego da će o tome odlučivati građani Srbije, odnosno parlament. Pozvao se na činjenicu da je Srbija priznala činjenicu da je Rusija napala Ukrajinu, ali to je bilo u okviru Deklaracije Ujedinjenih naroda, a ne Europske unije", rekla je Petrović.

Zanimljivo je, rekla je Petrović, da je Europska unija spremna opet dati više od milijardu dolara i za energetsku sigurnost zapadnog Balkana i za neke grantove.

"U Deklaraciji stoji da će voditi zajedničku borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala. Ne znam na koji način jer organizirani kriminal financira terorizam, a toga u zemljama našeg okruženja ne fali. Sve u svemu, čini mi se da ova Deklaracija nije ušla u suštinu problema zemalja zapadnog Balkana, nego je prije svega snažna poruka Rusiji da Europska unija zapadnu balkansku regiju nije zaboravila", zaključila je Petrović.

Petrović je u Tirani dobila "čestitku" od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Za vas Hrvate, iako sam navijao za Japan, čestitam vam na prolazu dalje", rekao je Vučić.

"To ste trebali Plenkoviću čestitati", uzvratili su novinari.

"Ne mogu Plenkoviću čestitati. Znate, oni koji zabranjuju nekome da polože vijenac ili cvijeće, ne mogu njemu, čestitam vama. Sve najbolje vam želim", zaključio je Vučić.

