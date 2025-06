Psihijatar objasnio što bi mogao biti okidač ubojstva u Markuševcu: "U ovakvim slučajevima najčešće se radi o osobama s poremećajem..."

Policija i dalje istražuje što je dovelo do strašnog i podmuklog ubojstva mladog para u Markuševcu. U kaznenom postupku protiv dvojice osumnjičenih mladića posla će imati i psihijatri, sudski vještaci. Na psihološkim profilima ubojica radio je i psihijatar Špiro Janović koji je za Dnevnik Nove TV prokomentirao slučaj.

"U ovakvim slučajevima najčešće se radi o osobama s poremećajem osobnosti, antipersonalni poremećaj osobnosti. To je ono što smo prije govorili za takve ljude - da su psihopati, danas se trudimo koristiti neke mekše termine. Ono što je bitno znati je da takvih ljudi u populaciji ima dosta, smatra se da gotovo 5 posto ljudi ima poremećaj osobnosti, ali taj poremećaj osobnosti može varirati u intenzitetu, netko može biti loš kolega, loš prijatelj, loš suradnik, a oni slučajevi koji predstavljaju krajnost završavaju u ustanovama", objasnio je Janović.



Na pitanje što se može iščitati ako se netko odluči na ovakav potez usred bijela dana, Janović je rekao da je ključ u motivaciji.

"Moramo razmišljati koja je motivacija za ovakvo djelo. Motivacija može biti razna, jedan dio motivacije je u nedostatku empatije, nedostatku da osjećamo nešto za svoje bližnje. Možemo govoriti o jednom iskrivljenom moralu, osobi koja ne prepoznaje da je takvo nešto loše. Možemo govoriti o nekakvim financijskim podlogama, nekakvom novcu koji se nudi za takva djela. Možemo govoriti i o mržnji, možemo govoriti o osveti, ali možemo govoriti i da nekad, naročito mladi ljudi, mladi muškarci, mogu svoju agresiju doživljavati kao jednu potrebu da se prikažu, prvenstveno samima sebi, u svjetlu moći, pripadnosti nekoj skupini u svjetlu doživljaja da gospodarimo, ne samo svojom sudbinom, nego i drugima. To danas često nazivamo toksičnom muškošću, toksičnim maskulizmom", objasnio je.

Objasnio je i zašto se netko odlučni na ovakvo djelo, iako mu može prijetiti zatvorska kazna. "Ono što moramo znati je da u teoriji kazne nije važna visina kazne, može kazna biti i smrtna ako smo mi sigurni da ćemo izbjeći kaznu. Ono što daje snagu kazni je njena izvjesnost".



Prokomentirao je i činjenicu da je dvojac osumnjičen. "Naravno da slično ide sa sličnim, logično bi bilo da u takvoj situaciji osobe imaju slični doživljaj svijeta, da razmišljaju na sličan način. Ponekad se može dogoditi da jedna od tih osoba, s jačom osobnošću, i na neki način potiče i omogućava drugome da počine takvo djelo".



Koliko je važna prošlost u ponašanju, ovdje vidimo da je riječ o osumnjičenima koji nemaju policijski dosje ni kriminalnu prošlost?

Rekao je i da je najbolji prediktor budućeg ponašanja - prošlo ponašanje. "U situaciji kada imamo povijest agresivnog ponašanja koja je dotad bila prikrivena društveno prihvatljivim mehanizmima, recimo borilačkim sportovima, vožnje brzih auta, motora, kontakt s oružjem - to isto može biti znak problema. To sve što smo nabrojali samo po sebi ne znači da će dovesti do lošeg ishoda, ali kad imamo loš ishod, vrlo često to nalazimo u podlozi", nadodao je Janović.

Pod pretpostavkom da ubojica nema empatije i suosjećanja, može li osjećati kajanje? Janović tvrdi - često ne!

Galerija 1 1 1 1