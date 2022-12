Nakon što se kod Voćina u utorak poslijepodne srušio MiG, reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović razgovarala je sa šefom saborskog Odbora za obranu Frankom Vidovićem.

Šef saborskog Odbora za obranu Franko Vidović komentirao je za Dnevnik Nove TV pad MiG-a.

"Moram iskazati svoje zadovoljstvo, pa čak i radost što su oba pilota pronađena. Nadam se da ovaj drugi, koji je ozlijeđen, da te ozljede neće biti trajnije prirode. Dakle, da neće ostaviti posljedice na njegov daljnji život", rekao je Vidović.

"Što se tiče informacija, prerano je za bilo što. Vjerojatno će istraga pokazati određene stvari. Za sada znam da se nezgoda dogodila tijekom trenažnog leta. To su stvari koje se nažalost događaju", ustvrdio je Vidović.

Osvrnuvši se na izjavu premijera Andreja Plenkovića o tehničkom kvaru, Vidović je rekao kako to može upućivati na više stvari. "Pročitao sam razne špekulacije u medijima, od toga da je riječ o kvaru motora. Ali ne bih o tome. Pričekajmo istragu, istraga će pokazati ono što je relevantno i tada ćemo moći govoriti sa sigurnošću", rekao je.

FOTO/VIDEO Piloti helikopterom prebačeni u Zagreb. Mještani otkrivaju: "Izašao je iz šume dezorijentiran"

Stanovnike Voćina šokirao pad MiG-a: "Čuo se veliki udar, cijela kuća se zatresla..."

Kada je čuo da je pao MiG, Vidović je prvo pomislio na pilote i njihove obitelji.

"To je bila prva misao. Ta misao me pratila sve do momenta kada sam saznao da su obojica manje-više u redu. Drugo na što sam mislio jest to da je dobro što smo kupili nove zrakoplove jer ovi aparati na kojima sada piloti lete su prastare proizvodnje", doda je Vidović.

U ime Odbora, kaže Vidović, nikada nisu bili zatraženi podaci o stanju MiG-ova. "To na kraju krajeva i nije posao Odbora. Ne znam što bih ja sa tom informacijom, ali znamo što znamo. Tim MiG-ovima resursi istječu kroz 2023. i 2024. i bez ikakve mogućnosti da im se resursi produže. To je to, oni su na samom kraju svog životnog vijeka. Vrlo je rizično ljude upućivati u njima", istaknuo je Vidović.

"Možemo problematizirati je odluka koju smo trebali davno prije donijeti, možda još 2005. ili 2006. o kupnji novog zrakoplova. Vjerujem da tehničko osoblje obavlja svoj posao na najbolji mogući način. Ali to su zrakoplovi za koje je problem nabaviti i rezervne djelove i bili što drugo", zaključio je Vidović.

