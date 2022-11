Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se gorko kaje zbog odluke da se odustane od rudarenja litija. Bezobrazluk stranih plaćenika i naivno posustajanje vlasti uništili su zemlju i zato je, kaže, ispao "najgluplji predsjednik na svijetu".

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na Pink TV-u komentirao je odluku da se odustane od iskopavanja litija. Rekao je da je ispao "najgluplji predsjednik na svijetu" zato što je posustao pred pritiskom javnosti.

Komentirao je prosvjede ekoloških aktivista ispred zgrade Vlade Srbije.

"Ne razumijem zašto su prosvjedovali ispred Vlade. Kad prosvjeduju, trebaju to raditi ispred Predsjedništva, a ja ću im se obratiti i lijepo im reći – ljudi, vi uništavate zemlju", rekao je.

Optužio je vođe prosvjeda da su primali novac i zajedno s njima iz vlasti, koji su bili glupi i naivni da prihvate "bezobrazluk sile koja je umislila da može sve", uništili zemlju, zbog čega se, rekao je, gorko kaje.

"Mislim da bolje od vas znam što je dobro za Srbiju, bavio sam se time. Neki ljudi ne vjeruju jer su povjerovali u teorije zavjere, to su dobri i časni ljudi. A drugi ne vjeruju jer su dobili novac za to", dodao je.

Rekao je da je kraj koji je bio predviđen za rudarenje, a to je, među ostalim, dio zapadne Srbije oko Loznice, najnerazvijeniji dio zemlje, pa bi posebno profitirao od pet milijardi eura, koliko bi mu uslijed iskopavanja litija pripalo.

"Cijena je danas 82.500 dolara po toni litija, s ovim rezervama to je 100 milijardi. Razumijete li što radite Jadru, Osečini, Valjevu i cijelom Podrinju?" pitao je Vučić.

Ovo je treća promjena narativa predsjednika Srbije vezano za ovu temu. Prosvjedi su se događali u kontekstu predizborne kampanje, a trenutak kada je vlast shvatila da je i dobar dio njezina glasačkog tijela uključen u otpor, došlo je do prvog preokreta. Umjesto da prosvjednike optužuje da tjeraju investitore, kao što je činio do tada, na opće zgražanje javnosti rekao je kako ne mogu dozvoliti "da strada veći broj ljudi od planiranog". Ne zna se koja je to bila inicijalna, prihvatljiva brojka stradalih.