Sljedećih nekoliko dana i dalje će nas u velikom luku zaobilaziti atmosferski poremećaji, a iznad nas će se prostirati vedrina sa sve toplijim zrakom koju će pokrivati polje visokog ili povišenog tlaka.

U nedjelju od jutra posvuda sunčano. Vjetar u unutrašnjosti slab, a na Jadranu u noći i ujutro mjestimice umjerena, podno Velebita ponegdje i jaka bura. Jutro u unutrašnjosti ugodno sveže uz najnižu temperaturu od 9 do 14, dok će na moru prevladavati topla noć s najnižom temperaturom pred svitanje, od 20 do 23 Celzijeva stupnja.



U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj posvuda sunčano, a vjetar većinom slab. Bit će vrlo toplo s najvišom temperaturom oko 30 stupnjeva.



Vrlo slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima uz najvišu temperaturu oko 29 ili 30 stupnjeva.



Sunčano uz ljetnu toplinu bit će na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. Vjetar u gorju slab, a na Jadranu će bura već prijepodne okrenuti na sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najviša temperatura od 27 u gorskom dijelu do 31 ponegdje na Jadranu.



U Dalmaciji sunčano uz povremeno umjeren vjetar s mora. Temperatura od 29 do 32 stupnja.



More je ugodno svježe. U subotu je najviša temperatura bila od 22 do 25 stupnjeva. No, zbog ljetne vrućine svakim će danom biti još malo toplije.



Prema očekivanju UV indeks je vrlo visok, posebno između 10 i 17 sati pa se svakako valja zaštititi i izbjegavati duže izlaganje Suncu.



Od utorka u unutrašnjosti slijede tople noći, a s njima i prvi toplinski val koji je u srijedu na vidiku i na moru.

Vrijeme idućih dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti prevladavat će sunčano. Jedino je potkraj ponedjeljka i u utorak u sjevernim predjelima moguć poneki pljusak. Temperatura u postupnom porastu. Jutro još samo u ponedjeljak razmjerno svježe. Danju posvuda vruće.

Na Jadranu sunčano i sve toplije. Vjetar slab i umjeren većinom zapadni i sjeverozapadni. Jedino će u utorak prolazno okrenuti na jugo.



Prema današnjim proračunima u nastavku sljedećeg tjedna do nedjelje će uz dosta sunca posvuda jačati toplinski val, na koji se svakako valja pripremiti.