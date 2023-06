VIDEO Pogledajte trenutak eksplozije u Parizu: "Nismo znali je li to bio teroristički napad"

Velika eksplozija dogodila se u Parizu u školi za dizajn i sjedištu katoličkog obrazovnog sustava u Rue Saint-Jaquesu u petom arondismanu glavnog grada Francuske u srijedu oko 17 sati.

Prema najnovijim informacija najmanje 37 osoba je ozlijeđeno od kojih je četvero u kritičnom stanju te se dvoje ljudi vodi kao nestalo. Vlasti su objavile da se radi o eksploziji plina koja je osim eksplozije u Parizu izazvala i požar.

Live footage of the explosion in Paris #Explosión #viral #Paris#explosion pic.twitter.com/aK8KgyHo32