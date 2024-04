Štromar: "Siguran sam da će Pupovac, Plenković i mi svi izdogovarati da manjine budu cijenjene"

HDZ-ovi koalicijski partneri i ranije su naglašavali da manjine trebaju ostati skupa, a koliko su ozbiljni u svojim porukama, za Dnevnik Nove TV govorio je HNS-ov Predrag Štromar.

Što ako Domovinski pokret i HDZ dogovore većinu bez SDSS-a, hoće li HNS ostati uz HDZ ili postoji šansa da se manjine te HNS i HSLS priklone SDP-u oko većine u Saboru, neka su od pitanja koja će u idućim danima dobiti svoje odgovore.



Dok traju pregovori, o detaljima nitko ne želi, ali određene poruke odaslane su u javni prostor.

"Prihvatljiva je svaka ona koalicija koja će raditi na dobrobit građana"

Kad se pita Štromara o sudjelovanju HNS-a u koaliciji u kojoj bi bio i Domovinski pokret, on naglašava: "Prihvatljiva je svaka ona koalicija koja će raditi na dobrobit građana i u sljedeće četiri godine, a na temelju svega onoga što je napravljeno u prošlih sedam godina."

Kazao je da to može biti i koalicija s Domovinskim pokretom, ali i ustvrdio: "Građani su svojom voljom na biralištima rekli da podržavaju dosadašnju Vladu i dali su mandat Andreju Plenkoviću da sastavi novu Vladu i da se ide u istom ili sličnom smjeru kao dosad."

"SDSS treba priznati kao manjinu koja je bitna za Hrvate"

Manjine, a zapravo SDSS, za neke, konkretno Domovinski pokret (DP), kamen su spoticanja. Za DP, tako barem tvrde, SDSS ne dolazi nikako u obzir. Štromar na to kaže:"Mislim da to nije baš u redu. Mislim da se tu još treba razgovarati, a HNS i HSLS zagovaramo to da i manjine budu sastavni dio Vlade, a ako ne baš u Vladi, da budu barem podupirajući u Saboru."



Kazao je da su uz HDZ i Andreja Plenkovića, a nadaju se da će se u ponedjeljak na pregovorima gotovo sve izdogovarati i da će vrlo brzo imati predsjednika Sabora, a onda i vrlo brzo izglasati i nove ministre.

"SDSS se treba priznati kao manjinu koja je bitna za Hrvate, manjine su naše bogatstvo", naglasio je Štromar u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Srnom Bijuk.

No, koliko je to moguće ako manjine budu samo podržavale većinu u Saboru, ali ne i bile dio Vlade, pitaju se mnogi, no Štromar nije zabrinut: "Vrlo lako se to dogovori. Siguran sam da će Plenković i Milorad Pupovac i mi svi se izdogovarati da manjine budu cijenjene."

"Važno je što prije oformiti Vladu"

Naglasio je potrebu da se Vlada što prije oformi i nastavi s radom, a osvrnuo se i na poruku iz SDSS-a kako neće dopustiti segregaciju i da ih se ponižava: "I ja bih to isto na njihovu mjestu radio. Ne bi ih se smjelo ponižavati i treba ih se uključiti u svake razgovore."

A je li moguće da se manjine ili HNS priklone SDP-u, Štromar je odgovorio niječno i dodao kako stvarno ne vidi da će SDP doći do 76 ruku.

