VIDEO Utrka s vremenom: Ključni sati za pronalazak nestale podmornice, poznato do kada imaju kisika

*Potraga za nestalima u podmornici ušla je u kritičnu fazu



*Nestala podmornica je u klopu osmodnevne ekspedicije OceanGate

*U njoj je petero putnika

*U potragu su uključeni američka i kanadska obalna straža, mornarica, sonari, radari, avioni

Tijek događaja pratite u nastavku:

8:50 Podmornica je dizajnirana da se vrati na površinu nakon 24 sata, pojasnio je Aaron Newman, investitor kompanije OceanGate koja je organizirala posjet olupini. "Titan pod vodom drži balast, teški utezi koji pomažu u stabilnosti broda, koji se automatski nakon 24 sata oslobađa kako bi podmornica mogla otići na površinu. Podmornica je dizajnirana da se vrati", rekao je Newman.

"Članovi posade znaju da mogu osloboditi balast ljuljanjem broda ili upotrebom pneumatske pumpe. Ako ništa od toga ne uspije, konopci koji osiguravaju balast su dizajnirani da se raspadnu nakon 24 sata kako bi automatski poslali podmornicu natrag na površinu oceana", objasnio je, prenosi CNN.

8:32 Nedostatak kisika nije jedina prijetnja ljudima u podmornici. Moguće je da izgube električnu energiju, koja igra ključnu ulogu u kontroli razine kisika i ugljičnog dioksida.

"Kako se razina ugljičnog dioksida povećava, on postaje sedativ, postaje poput plina za anesteziju, i otići ćete spavati", pojasnio je Ken Ledez za BBC. Hipotermija - kada tijelo postaje previše hladno da bi moglo funkcionirati - još je jedan rizik.

As part of the @CanadianForces 's support to the search for a missing submersible, 380 NM south of St. John’s NL, an @ARC_RCAF CP-140 Aurora from 14 Wing Greenwood, NS is providing surface search and sub-surface acoustic detection capabilities. pic.twitter.com/j4fwfwQkki

8:30 Wendy Rush je supruga Stocktona Rusha. Ona je prapraunika putnika koji su poginuli na Titanicu, piše BBC. Riječ je o Isidoru i Idi Straus koji su putovali prvom klasom na Titanicu i koji su spomenuti u filmu u Titanic. Strausovi su bili među najbogatijim putnicima Titanika. Bili su suvlasnici poznate robne kuće Macy's.

The wife of Stockton Rush, CEO of OceanGate, is descended from an elderly couple who actually died in the Titanic.



The great, great grandparents of Wendy Rush are the elderly couple depicted in the movie. Isidor and Ida Straus co-founded Macy’s. #Titan pic.twitter.com/K85xBCSuqx