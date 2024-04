Provjerite koje trgovine i trgovački centri rade ove nedjelje

U nedjelju pred nama mnoge će trgovine raditi, a provjerili smo za koje će trgovine i trgovačke centre 28. travnja biti radni dan.

Lidl

Ove nedjelje samo će neke Lidlove trgovine raditi, a koja je najbliža vama, provjerite OVDJE.

Konzum

Detaljan pregled Konzumovih trgovina koje rade ove nedjelje pronađite na lokatoru ovog trgovačkog lanca.

Plodine

Ove nedjelje otvoreno je 16 trgovina Plodina, a koje su to, provjerite na interaktivnoj karti.

Spar i Interspar

Čak 63 poslovnice Spara i Interspara otvorene su 28. travnja, ali ne rade sve po istom radnom vremenu. Koja vam je poslovnica najbliža, kao i njezino radno vrijeme, možete pogledati OVDJE.

Studenac

Ove nedjelje otvorene su brojne trgovine Studenca, a njihovo radno vrijeme provjerite na interaktivnoj karti.

Kaufland

Trgovine Kauflanda ove nedjelje neće raditi.

KTC

Poslovnice KTC-a ove nedjelje neće biti otvorene.

Arena centar

Trgovine Arena Centra u travnju i svibnju neće raditi nedjeljom.

Avenue Mall

Zagrebački Avenue Mall ove nedjelje ne radi.

City Center One

Ove nedjelje zagrebački City Center One West i City Center One East neće raditi, kao ni City Center One Split.

Z Centar

Z Centar će ove nedjelje imati zatvorena vrata.

King Cross

King Cross neće raditi nedjeljom do kraja travnja, stoji na internetskim stranicama šoping-centra.

Tower Center Rijeka

Tower Center Rijeka ove nedjelje nije otvoren.

Mall of Split

Mall of Split ove je nedjelje zatvoren.

Mall Osijek

Mall Osijek ove nedjelje ne radi.