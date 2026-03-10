Dodaci prehrani s poliaminima utječu na rast raka, novo istraživanje objašnjava kako

Obitelj prirodnih spojeva koja postaje sve popularnija zbog svojih učinaka protiv starenja može nositi i skrivenu opasnost. Novo istraživanje s japanskog Sveučilišta znanosti u Tokiju ističe kako poliamini, molekule poput spermidina i putrescina, mogu ubrzati proliferaciju stanica raka.

Poliamini su ključni u svim živim stanicama, regulirajući rast i sintezu proteina. Ranije studije na životinjama povezale su poliamin spermidin s duljim životnim vijekom, boljim zdravljem i smanjenjem gubitka pamćenja. Također se široko koristi u dodacima prehrani usmjerenima na opću dobrobit za zdravlje. Ipak, novi znanstveni dokazi upućuju da isti spojevi mogu potaknuti i napredovanje raka.

Otkrivena veza, no ne i mehanizam

"Promjene u metabolizmu poliamina povezane su s različitim patološkim stanjima, uključujući rak i bolesti povezane sa starenjem. Međutim, kako poliamini izravno moduliraju gene koji utječu na napredovanje raka, posebno rast stanica ovisan o aerobnoj glikolizi, ostaje nejasno," pišu autori navedenog istraživanja, koje je objavljeno u časopisu Journal of Biological Chemistry.

Tim je istraživao stanice raka vrata maternice i dojke samo u laboratorijskim kulturama, fokusirajući se na dva proteina: eIF5A1 i eIF5A2. Unatoč gotovo identičnim nizovima aminokiselina, eIF5A1 je ključan za zdrave stanice, dok je eIF5A2 povezan s razvojem raka. Utvrđeno je da poliamini utječu na sintezu oba proteina, što ukazuje na njihovu dvostruku ulogu, jednu protiv starenja i drugu u poticanju rasta tumora.

Kroz primjenu lijekova i genetske modifikacije, japanski znanstvenici su mijenjali razine poliamina i proteina. Rezultati pokazuju da poliamini potiču stanice raka prema aerobnoj glikolizi, povećavajući eIF5A2 uklanjanjem prirodne "kočnice" u obliku RNK molekule miR-6514-5p. Smanjenje poliamina ili proteina eIF5A2 značajno je smanjilo rast tumora, dok je ponovna primjena poliamina ponovno potaknula širenje tumora.

što studija zapravo sugerira?

"Biološka aktivnost poliamina preko proteina eIF5A razlikuje se između normalnih i kancerogenih tkiva. U normalnim tkivima, protein eIF5A1, aktiviran poliaminima, aktivira mitohondrije putem autofagije (stanični proces u kojem stanica razgrađuje i reciklira oštećene dijelove i nepotrebne molekule kako bi održala ravnotežu i energiju, op.a.), dok u kancerogenim tkivima eIF5A2, čija sinteza se potiče poliaminima, kontrolira ekspresiju gena na translacijskoj razini kako bi se olakšala proliferacija stanica raka," kaže biokemičar Kyohei Higashi s japanskog Sveučilišta znanosti u Tokiju i jedan od autora navedenog istraživanja, u objavi na stranicama tog sveučilišta.

Iako studija ne tvrdi da poliamini uzrokuju rak, pokazuje kako tumori koriste te molekule za preživljavanje i širenje. Autori istraživanja sugeriraju da ciljanje proteina eIF5A2 i RNK molekule miR-6514-5p može otvoriti nove pristupe u liječenju raka.

"Naši rezultati otkrivaju važnu ulogu eIF5A2, reguliranog poliaminima i miR-6514-5p, u širenju stanica raka, što sugerira da je interakcija između eIF5A2 i ribosoma, koji reguliraju napredovanje raka, selektivna meta za liječenje raka," zaključuju Higashi i njegov tim.