Trump najavio kraj dugogodišnjeg rata: "Bit će to povijesni dan za cijeli svijet"

Američki predsjednik Donald Trump na svojoj je društvenoj mreži Truth Social objavio da je dogovorio povijesni mir između Armeniji i Azerbajdžana, dvije sovjetske republike koje su često ratovale u povijesti.

Najavio je i kada će doći do okončanja neprijateljstva i netrepeljivost koje traju već desetljećima kroz potpisivanje mira.

"Radujem se što ću sutra u Bijeloj kući ugostiti predsjednika Azerbajdžana, Ilhama Alijeva, i premijera Armenije, Nikola Pašinjana, na povijesnom mirovnom summitu. Ove dvije nacije ratuju već dugi niz godina, što je rezultiralo smrću tisuća ljudi.

Mnogi su čelnici pokušali okončati rat, ali bezuspješno, do sada, zahvaljujući "TRUMPU". Moja administracija već neko vrijeme surađuje s objema stranama. Sutra će mi se predsjednik Alijev I premijer Pašinjan pridružiti u Bijeloj kući na službenoj ceremoniji potpisivanja mirovnog sporazuma.

Sjedinjene Države također će potpisati bilateralne sporazume s objema zemljama kako bi zajedno iskoristili ekonomske prilike i u potpunosti oslobodili potencijal regije Južnog Kavkaza. Vrlo sam ponosan na ove hrabre čelnike što čine pravu stvar za veliki narod Armenije i Azerbajdžana. Bit će to povijesni dan za Armeniju, Azerbajdžan, Sjedinjene Države i CIJELI SVIJET. Vidimo se! DJT", napisao je u objavi.

Što SAD dobiva iz ovog sporazuma?

Ako se ostvari ono o čemu Trump priča, ovaj bi sporazum mogao okončati desetljeća sukoba i postaviti temelje za ponovno otvaranje ključnih prometnih koridora koji su zatvoreni od ranih 1990-ih.

Associated Press navodi kako bi SAD iz tog sporazuma dobio prava na zakup za razvoj koridora nazvanog "Trumpova ruta za međunarodni mir i prosperitet".

Koridor bi povezivao Azerbajdžan s njegovom eksklavom Nahčivan koja je od ostatka zemlje odvojena pojasom armenskog teritorija dugim 32 kilometra.

Sporazum je uslijedio nakon što je Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff posjetio Bakuu ranije ove godine.

Armenija i Azerbajdžan desetljećima su se sukobljavali oko kontrole nad regijom Nagorno-Karabah, koja je tijekom sovjetske ere imala autonomni status unutar Azerbajdžana. Tenzije između kršćanskih Armenaca i većinski muslimanskih Azera eskalirale su raspadom Sovjetskog Saveza, što je dovelo do dugogodišnjeg sukoba.