Trump psovao i vikao na sastanku sa Zelenskim, bacio karte bojišta: "Muka mi je od ovog!"

Donald Trump u petak je na napetom sastanku u Bijeloj kući pozvao Volodimira Zelenskog da prihvati ruske uvjete za okončanje rata, upozoravajući da je Vladimir Putin rekao da će "uništiti" Ukrajinu ako se ne složi.

Sastanak između američkog i ukrajinskog predsjednika više se puta pretvorio u "prepirku", pri čemu je Trump "stalno psovao", rekli su izvori upoznati s događajima, piše Financial Times.

Dodali su da je američki predsjednik odbacio karte prve crte u Ukrajini, inzistirao da Zelenski preda cijelu regiju Donbasa Putinu te je više puta ponovio glavne zahtjeve koje je ruski čelnik iznio u njihovu pozivu dan ranije.

Iako je Trump kasnije podržao zamrzavanje trenutačnih linija na bojištu, oštar sastanak, čini se, odražavao je promjenu stava američkog predsjednika o ratu i njegovu spremnost da podrži Putinove maksimalističke zahtjeve.

Susret Zelenskog i Trumpa - 3 Foto: Afp

Zelenski i njegov tim stigli su u Bijelu kuću nadajući se da će uvjeriti Trumpa da im isporuči krstareće rakete dugog dometa Tomahawk, ali američki predsjednik na kraju je odbio to učiniti.

Napeti sastanak podsjetio je na sličan susret u Bijeloj kući u veljači, u kojem su Trump i potpredsjednik J. D. Vance oštro kritizirali Zelenskog zbog onoga što su okarakterizirali kao nedostatak zahvalnosti prema SAD-u.

Tijekom sastanka u petak, čini se da je Trump doslovno prihvatio mnoge Putinove argumente, čak i kada su oni proturječili njegovim nedavnim izjavama o slabostima Rusije, rekli su europski dužnosnici informirani o sastanku.

Prema jednom europskom dužnosniku, Trump je Zelenskom poručio da mu je Putin rekao da je sukob "specijalna operacija, a ne čak ni rat" te dodao da ukrajinski čelnik mora postići dogovor ili se suočiti s uništenjem.

Dužnosnik je rekao da je Trump Zelenskom rekao da gubi rat i upozorio ga: "Ako (Putin) to želi, uništit će vas."

Susret Zelenskog i Trumpa - 1 Foto: Afp

U jednom trenutku američki je predsjednik bacio ukrajinske karte bojišta na stranu, ispričao je dužnosnik upoznat s detaljima te dodao kako je Trump rekao da mu je "muka" od stalnog gledanja karte prve crte bojišnice Ukrajine.

"Ova crvena linija, ja čak ni ne znam gdje je. Nikad nisam bio tamo", rekao je navodno Trump i dodao da rusko gospodarstvo "odlično stoji", što je u potpunoj suprotnosti s njegovim nedavnim izjavama u kojima je pozvao Putina na pregovore jer će se njegovo "gospodarstvo urušiti".

Zelenski je u komentarima objavljenima u ponedjeljak novinarima rekao da "Trump želi brzu pobjedu - kraj rata - i to bi bila pobjeda za sve razumne ljude."

"Putin, međutim, želi potpunu okupaciju Ukrajine", dodao je.

Zelenski je potvrdio da je Putin od Trumpa zahtijevao da se Ukrajina "potpuno povuče iz Donecke i Luhanske regije".

Ukrajinski čelnik rekao je da je Trumpu "jasno dao do znanja" da "stav Ukrajine u ovom kontekstu ostaje nepromijenjen".

Susret Zelenskog i Trumpa - 5 Foto: Afp

"Prepuštaje (Donbasa) Rusiji bez borbe neprihvatljivo je za ukrajinsko društvo, a Putin to zna", rekao je Oleksandr Merežko, predsjednik odbora za vanjske poslove ukrajinskog parlamenta.

Rekao je da Putin možda gura tu ideju "s ciljem izazivanja podjele unutar Ukrajine i potkopavanja našeg jedinstva".

"Ne radi se o dobivanju više teritorija za Rusiju, već nas žele uništiti iznutra."

Tri druga europska dužnosnika, upoznata s raspravama u Bijeloj kući, potvrdila su da je Trump veći dio sastanka proveo držeći predavanja Zelenskom, ponavljajući Putinove stavove o sukobu i potičući ga da prihvati ruski prijedlog.

"Zelenski je bio vrlo negativan nakon sastanka", prema riječima jednog od dužnosnika, koji je dodao da europski čelnici "nisu bili optimistični, već pragmatični u planiranju sljedećih koraka".

Ipak, Zelenski je novinarima nakon povratka iz Washingtona rekao: "Približili smo se mogućem završetku rata."

"To ne znači da će definitivno završiti, ali predsjednik Trump je mnogo postigao na Bliskom istoku i, jašući na tom valu, želi okončati ruski rat protiv Ukrajine."

Bijela kuća i ured Zelenskog nisu komentirali ove navode.