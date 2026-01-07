Bijela kuća objavila: "Sada pogledajte PRAVU priču o 6. siječnju"

Nova web stranica pod službenom domenom whitehouse.gov, pokrenuta pet godina nakon nereda u Kapitolu 6. siječnja 2021., ispisuje neku sasvim drugu povijest napada na Kapitol koji se dogodio dok je Kongres potvrđivao pobjedu Joea Bidena na predsjedničkim izborima 2020. godine.

Web stranica izražava stavove koje je Trump dugo promovirao - da je napad 6. siječnja bio "mirni marš", krivi policiju Kapitola za "eskalaciju napetosti" i ponavlja Trumpovu lažnu tvrdnju da su izbori 2020. ukradeni.

"Demokrati su majstorski preokrenuli stvarnost nakon 6. siječnja, nazivajući mirne domoljubne prosvjednike 'pobunjenicima' i uokvirujući događaj kao nasilni pokušaj puča koji je orkestrirao Trump - unatoč tome što nema dokaza o oružanoj pobuni ili namjeri rušenja vlade", stoji na novoj web stranici.

Glasnogovornik Bijele kuće Steven Cheung objavio je poveznicu na društvenim mrežama i napisao "Želite li znati ISTINU? Saznajte sve činjenice ovdje." I službeni račun Bijele kuće na društvenim je mrežama također objavio poveznicu uz riječi: "Sada pogledajte PRAVU priču od 6. siječnja."

Jednostrana revizija povijesti

Tisuće Trumpovih pristaša okupilo se tog dana u Kapitolu i provalilo u zgradu nakon što su razbili prozore na prvom katu. Vandalizirali su Kapitol, prisilili zastupnike i njihovo osoblje na evakuaciju te napali policajce na licu mjesta jarbolima za zastave, sprejem protiv medvjeda i drugim predmetima.

No, stotine Trumpovih pristaša, koje su služile zatvorske kazne zbog sudjelovanja u napadu oslobođene nakon što je Trump na dan inauguracije za svoj drugi mandat pomilovao više od 1500 ljudi koji su osuđeni ili optuženi za napad, među njima i pojedince osuđene za nasilne i teške zločine, uključujući napad na policajce i pobunu urotu.

Nova web stranica iznosi drugačije gledište o predsjednikovoj milosti, izjavljujući da je Trump pomilovao "optuženike iz 6. siječnja koji su bili nepravedno ciljani, preopterećeni i korišteni kao politički primjeri. Nisu ih zaštitili vođe koje su ih iznevjerile. Kažnjeni su kako bi prikrili nesposobnost."

Na web stranici Bijele kuće tvrdi se da je, kada je gomila tog dana stigla u Kapitol, "policija Kapitola agresivno ispaljivala suzavac, bljeskalice i gumeno streljivo na mnoštvo mirnih prosvjednika, ozljeđujući mnoge i namjerno eskalirajući napetosti".

Dalje se tvrdi: "Snimke pokazuju policajce kako neobjašnjivo uklanjaju barikade, otvaraju vrata Kapitola, pa čak i mašu sudionicima unutar zgrade - radnje koje su olakšavale ulazak - dok istovremeno primjenjuju nasilnu silu protiv drugih. Ove nedosljedne i provokativne taktike pretvorile su mirne demonstracije u kaos."

Stranica ne uključuje iskaze nekih policajaca u kongresnim svjedočenjima koji su u suprotnosti s verzijom Bijele kuće. Jedan je policajac to opisao kao "ratnu scenu", podsjeća CBS News.

Donald Trump na Kapitolu Foto: Afp

Pence i Pelosi na meti

Na web stranici se također tvrdi da je bivši potpredsjednik Mike Pence mogao odbaciti elektorske glasove, ali je odlučio "ne koristiti tu moć u činu kukavičluka i sabotaže", iako je uloga potpredsjednika u potvrđivanju Bidenove pobjede bila ceremonijalna. Bivši Penceov šef kabineta, Marc Short, očito nije pristao na karakterizaciju Bijele kuće, ponovno je objavivši na X-u s komentarom: "I pretpostavljam da biste svi bili u redu da je Kamala odbila potvrditi rezultate iz 2024.?"

I predsjednica Zastupničkog doma Nancy Pelosi također je bila meta izgrednika 6. siječnja, koji su provalili u njezin ured i skandirali "Gdje je Nancy?" dok su se njezini zaposlenici skrivali. Njezina kći, dokumentarna redateljica Alexandra Pelosi, snimila je tadašnju predsjednicu Zastupničkog doma kako tijekom nereda govori da preuzima "punu odgovornost" što nije bila bolje pripremljena za sigurnosne propuste.

Nova web stranica Bijele kuće sada jasno okrivljuje Pelosi za "sigurnosne propuste" koji su "doveli do kaosa koji su, kako tvrde, demokrati kasnije iskoristili za preuzimanje i učvršćivanje vlasti".

Međutim, neki istaknuti republikanci ističu da to što Bijela kuća govori nije točno i naglašavaju svoje neslaganje s napisanim na webu Bijele kuće.