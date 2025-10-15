Trump pobjesnio na europsku državu: "Treba ih kazniti, zaostali su! To je veliko nepoštovanje..."

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će uvesti carine Španjolskoj zbog slabih izdvajanja za obranu, nazvavši odbijanje Madrida da ispuni kriterije NATO-a "nevjerojatnim nepoštovanjem".

"Jako sam nezadovoljan Španjolskom. Oni su jedina zemlja koja nije podigla svoja izdvajanja na 5 posto. Svaka druga zemlja u NATO-u povećala je do 5 posto", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.

"Mislim da je ono što je Španjolska učinila vrlo loša stvar za NATO."

Dodao je da "razmišlja o tome da im uvede trgovinsku kaznu kroz carine zbog onoga što su učinili", u svom najoštrijem obraćanju na tu temu do sada, piše Politico.

Proteklih mjeseci Trump je nekoliko puta kritizirao Madrid zbog niskih ulaganja u obranu, usred nastojanja Washingtona da Europljane učini manje ovisnima o američkoj vojnoj moći.

Španjolski premijer Pedro Sánchez također je razljutio druge zemlje EU-a, posebno one koje graniče s Rusijom i Ukrajinom, kada je ranije ove godine rekao da Moskva ne predstavlja neposrednu sigurnosnu prijetnju njegovoj zemlji.

Španjolski premijer Pedro Sánchez Foto: AP Photo/Ng Han Guan

Po tom pitanju, Trump je sugerirao da Španjolska ima koristi od inherentnih sigurnosnih jamstava zbog svog geografskog položaja u južnoj Europi, rekavši da zemlja "dobiva zaštitu" jednostavno zbog "lokacije na kojoj se nalazi".

Prošlog tjedna Trump je nazvao Španjolsku "zaostalom" i sugerirao da bi zemlja mogla biti izbačena iz NATO-a, što je tehnički nemoguće jer ne postoji mehanizam za izbacivanje zemlje iz transatlantskog vojnog saveza.

"Možda biste ih trebali izbaciti iz NATO-a, iskreno", rekao je finskom predsjedniku Alexanderu Stubbu. "Mislim da ćete morati početi razgovarati sa Španjolskom."

Na summitu NATO-a u Haagu u lipnju, saveznici su se složili da će umiriti Trumpa postavljanjem novog cilja potrošnje za obranu od 5 posto BDP-a - 3,5 posto na temeljne vojne izdatke i 1,5 posto u područjima vezanim uz obranu kao što je vojna mobilnost.

No, Sánchez je zatražio izuzeće, tvrdeći da Madrid ne treba trošiti toliko novca da bi ispunio dužnosti koje zahtijeva NATO. U to je vrijeme Trump zaprijetio da će Španjolska platiti "dvostruko više" carina.

Pedro Sanchez, španjolski premijer Foto: Afp

Madrid ima najnižu vojnu potrošnju od bilo koje zemlje članice NATO-a, izdvajajući samo 1,3 posto svog BDP-a za obranu u 2024. godini. Međutim, za razliku od onoga što tvrdi američki predsjednik, samo nekoliko NATO saveznika poput Poljske trenutno troši 5 posto svog BDP-a na obranu. Prema obećanju saveza, imaju rok do 2035. da postignu cilj.

"Mislim da je to nevjerojatno nepoštovanje", dodao je Trump. "I mislim da bi trebali biti kažnjeni zbog toga. Da, želim to."

Sánchez je u travnju obećao da će povećati španjolsku potrošnju na obranu na 2 posto BDP-a do kraja 2025. kako bi ispunio raniji cilj NATO-a pod pritiskom Bruxellesa i Washingtona, ali to je još uvijek daleko od Trumpovog posljednjeg zahtjeva od 5 posto.

Još od svog prvog mandata, američki predsjednik izrazio je bijes prema članicama NATO-a za koje smatra da ne troše dovoljno novca na obranu i zatražio je da povećaju svoja vojna ulaganja.

Trump je čak pokrenuo to pitanje na ceremoniji potpisivanja prekida vatre u Gazi u Sharm el-Sheikhu u Egiptu u ponedjeljak. Obraćajući se svjetskim čelnicima, Trump je upitao jesu li prisutni čelnici NATO-a "pritiskali" Sáncheza.

Donald Trump Foto: Afp

No, tijekom intervjua u utorak, na domaćoj radijskoj mreži Cadena SER, Sánchez je branio madridsku politiku potrošnje na obranu.

"Predani smo obrani, sigurnosti NATO-a i, u isto vrijeme, jednako smo predani obrani naše socijalne države", rekao je, dodajući da Španjolska već čini "više nego dovoljno" izdvajajući 2 posto svog BDP-a za vojne izdatke.

Sánchez je priznao da se Washington i Madrid ne slažu oko tog pitanja, ali je naglasio da su njegove interakcije s Trumpom i dalje "savršeno srdačne".

"Osim očitog neslaganja koje možemo imati u mnogim politikama, vjerujem da su odnosi između Sjedinjenih Država i Španjolske vrlo pozitivni i vrlo duboki", rekao je.