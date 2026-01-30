Trump bjesni i prijeti, posebno upozorio europsku zemlju: "Vrlo je opasno da to rade"

Američki predsjednik Donald Trump otvorio je novu frontu u trgovinskom sporu s Kanadom prijeteći uvođenjem 50-postotne carine na zrakoplove proizvedene u Kanadi i oduzimanjem certifikata zrakoplovima proizvedenim u toj zemlji, ako Ottawa ne pristane odobriti seriju mlažnjaka koje proizvodi američki proizvođač Gulfstream.

Američki predsjednik je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth ustvrdio da Kanada "neopravdano, nezakonito i uporno" odbija izdati certifikate američkim mlažnjacima Gulfstream 500, 600, 700 i 800. Zbog toga je najavio kako će opozvati certifikate kanadskih zrakoplova Bombardier, kao i "svih zrakoplova proizvedenih u Kanadi", te zaprijetio 50 posto uvoznim tarifama na druge zrakoplove proizvedene u Kanadi.

"Ovime opozivamo certifikaciju njihovih poslovnih mlažnjaka Bombardier Global Express i svih zrakoplova proizvedenih u Kanadi, sve dok Gulfstream, velika američka tvrtka, ne dobije punu certifikaciju," napisao je.

"Tisuće privatnih i komercijalnih zrakoplova izgrađenih u Kanadi svakodnevno lete u Sjedinjenim Državama. Nadamo se da će se ova situacija brzo riješiti kako bi se izbjegao značajan utjecaj na zračni promet i putnike," rekao je Bombardier u izjavi za AFP.

Tvrtka je dodala da je "u kontaktu s kanadskom vladom" po tom pitanju. FlightRadar24 je u petak objavio da je više od 400 zrakoplova kanadske proizvodnje letjelo prema i iz američkih zračnih luka oko 13 sati.

Nije jasno kako će Trump oduzeti certifikat zrakoplovima budući da je to posao Federalne uprave za zrakoplovstvo, ali je u prošlosti davao slične izjave koje su na kraju provele nadležne agencije.

Prema globalnim pravilima zrakoplovstva, zemlja u kojoj je zrakoplov dizajniran - SAD u slučaju Gulfstreama - odgovorna je za primarnu certifikaciju poznatu kao tipski certifikat, koji jamči za sigurnost dizajna.

Druge zemlje obično potvrđuju odluku primarnog regulatora, dopuštajući zrakoplovu u svoj zračni prostor, ali imaju pravo odbiti ili zatražiti više podataka. Nakon krize s Boeingom 737 MAX, europski regulatori odgodili su odobrenje nekih američkih odluka o certifikaciji i vršili pritisak za daljnje promjene dizajna, što je izazvalo napetosti s FAA-om.

Također nije bilo jasno može li Federalna uprava za zrakoplovstvo opozvati certifikate za zrakoplove na temelju ekonomskih razloga ili što bi to značilo za američke vlasnike zrakoplova i hoće li ih to spriječiti u radu u Sjedinjenim Državama. FAA može opozvati certifikat zrakoplova iz sigurnosnih razloga.

Ta bi prijetnja, ako se provede, imala drastičan utjecaj i na američke prijevoznike poput American Airlinesa i Delta Air Linesa, koji se za mnoge svoje regionalne usluge oslanjaju na zrakoplove kanadske proizvodnje.

Prema podacima tvrtke za analizu zrakoplovstva Cirium, američke zrakoplovne tvrtke koriste 648 putničkih mlažnjaka proizvedenih u Kanadi. Planirano je da ti zrakoplovi obavljaju više od 2.600 letova dnevno, s ukupno 175.000 dostupnih putničkih sjedala svaki dan.

Bombardier upravlja s više servisnih centara u Sjedinjenim Državama i ima pogon u Wichiti u Kansasu, gdje razvija svoje poslovanje. SAD je najveće svjetsko tržište za poslovno zrakoplovstvo, a kanadska tvrtka tamo ima oko 3000 zaposlenika.

Trump upozorio UK da ne posluju s Kinom, Starmer brani "zbližavanje" s Pekingom

Trump je poručio je kako je "vrlo opasno" za Ujedinjeno Kraljevstvo poslovati s Kinom, dok je britanski premijer Keir Starmer branio "zbližavanje" s Pekingom.

Govoreći kineskoj i britanskoj poslovnoj zajednici u Bank of China, Starmer je ponovno pohvalio svoje "vrlo tople i vrlo dobre" razgovore s predsjednikom Xi Jinpingom prethodnog dana.

Britanski premijer je branio svoj posjet Kini kao način obnove međusobnog povjerenja i jačanja trgovinskih odnosa s Pekingom. Ponovio je da su im ovi razgovori omogućili da "postignu pravi napredak" i da "tako gradimo međusobno povjerenje i poštovanje koje je toliko važno".

Poput nedavnog posjeta kanadskog premijera Marka Carneyja, ovo zbližavanje između Londona i Pekinga izvor je iritacije za Donalda Trumpa, usred rastućeg rivalstva između dva najveća svjetska gospodarstva.

"Vrlo je opasno da to rade", upozorio je američki predsjednik tijekom brifinga za novinare po dolasku u Washington na premijeru dokumentarca o svojoj supruzi Melaniji Trump.

Starmer je novinarima u avionu na putu za Kinu rekao da Britanija može nastaviti jačati ekonomske veze s Kinom, bez da razljuti Trumpa, zbog duge povijesti bliske suradnje svoje zemlje sa Sjedinjenim Državama.

"Odnos koji imamo sa SAD-om jedan je od najbližih odnosa koje imamo, u obrani, sigurnosti, obavještajnim službama, a također i u trgovini i mnogim drugim područjima", rekao je.

Ukupno je potpisano oko 10 sporazuma o suradnji, čiji detalji još uvijek nisu jasni, a dvije su vlade dogovorile i provođenje "studije izvedivosti kako bi istražile mogućnost otvaranja pregovora o bilateralnom sporazumu o uslugama“.

Peking je također, odobrio Ujedinjenom Kraljevstvu ukidanje viza za Britance koji borave u Kini kraće od 30 dana, što London hvali kao način olakšavanja pristupa ekonomskim prilikama kineskog tržišta za britanske poduzetnike.

Nakon godina zategnutih odnosa pod njegovim konzervativnim prethodnicima, u kontekstu pooštravanja kineske politike u Hong Kongu i međusobnih optužbi za špijunažu, Starmer od preuzimanja dužnosti 2024. godine nastoji oživjeti odnose s Pekingom, trećim najvećim trgovinskim partnerom Londona.

Takva perspektiva razbjesnjuje konzervativnu oporbu u Velikoj Britaniji, koja smatra da je laburistički čelnik previše pomirljiv prema Pekingu.

"Ne bismo trebali prostirati crveni tepih za državu koja provodi svakodnevne špijunske operacije u našoj zemlji, krši pravila međunarodne trgovine i podržava (ruskog predsjednika Vladimira) Putina u njegovom neopravdanom ratu u Ukrajini," rekao je čelnik Konzervativne stranke Kemi Badenoch u izjavi za novinare.

Trump prijeti carinama svakoj zemlji koja opskrbljuje Kubu naftom

Trump je zaprijetio novim carinama zemljama koje opskrbljuju Kubu naftom, pojačavši pritisak protiv te zemlje.

Potpisao je Izvršnu uredbu kojom se proglašava nacionalna izvanredna situacija i uspostavlja postupak za uvođenje carina na robu iz zemalja koje prodaju ili na drugi način opskrbljuju Kubu naftom, štiteći nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku SAD-a od zlonamjernih postupaka i politika kubanskog režima, objavila je Bijela kuća.

Za sada nije preciziran iznos carinskih stopa niti su izdvojene zemlje čiji bi se proizvodi mogli suočiti s američkim tarifama.

"Nalog ovlašćuje državnog tajnika i tajnika za trgovinu da poduzmu sve potrebne radnje, uključujući izdavanje pravila i smjernica, za provedbu tarifnog sustava i povezanih mjera. Predsjednik može izmijeniti Uredbu ako Kuba ili pogođene zemlje poduzmu značajne korake kako bi se suočile s prijetnjom ili uskladile s ciljevima američke nacionalne sigurnosti i vanjske politike," dodaje se.

Trump je prije nekoliko dana izjavio kako očekuje da će Kuba uskoro propasti, navodeći da Venezuela, njezin nekadašnji glavni opskrbljivač, otoku više ne šalje ni naftu ni novac.

Venezuela je bila najveći opskrbljivač Kube naftom, ali otkad su američke vojne snage zarobile i odvele venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, Trump je uspješno izvršio pritisak na privremenu predsjednicu države Delcy Rodriguez koja sada šalje venezuelsku naftu u Sjedinjene Države.

Za Kubu je gubitak venezuelske nafte poguban. Između siječnja i studenoga prošle godine Venezuela je na otok slala u prosjeku 27.000 barela dnevno, pokrivajući otprilike 50 posto kubanskih potreba, pokazuju podaci venezuelska državne naftne tvrtke PDVSA i ostali dokumenti.

Washington optužuje kubanske vlasti da se "slažu s brojnim zemljama, međunarodnim terorističkim organizacijama i akterima neprijateljski raspoloženim prema Sjedinjenim Državama i da ih podržavaju", uključujući Rusiju, Kinu, Iran, Hamas i Hezbollah.

Kuba se također optužuje za "destabilizaciju regije imigracijom i nasiljem", dok istovremeno "širi svoje komunističke ideje, programe i prakse".